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台電調度麥寮電廠急供電　國民黨轟：民進黨「能源韌性」不堪一擊

▲▼中國國民黨中央黨部。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨中央黨部。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

台電宣布 5 月起短期調度麥寮電廠 1 號、3 號燃煤機組加入供電。對此，國民黨今（8日）質疑，民進黨平時把「能源轉型」、「脫煤減碳」講得震天價響，結果國際情勢一有變化，立刻回頭找燃煤機組上場。這不只證明民進黨能源政策徹底破功，更暴露所謂「能源韌性」根本不堪一擊；這樣的執政作為，根本是對人民健康與生活環境的背叛。

國民黨指出，麥寮電廠 1 號、3 號機組原已朝退場方向處理，地方民眾長年忍受空污，也一直期待燃煤機組早日退出。如今台電卻以「短期調度」為名，讓原本應逐步退場的燃煤機組重新上場，形同變相延役。更值得注意的是，台電坦言此舉是為了因應天然氣供應風險，並降低對民生與電價的衝擊，這也等於直接承認，民進黨現行能源配比不但成本高，而且結構脆弱。

「嘴巴喊脫煤，手上卻在燒煤」，國民黨嗆，這不是轉型，這是跳票。民進黨政府不斷吹噓台灣供電穩定、能源韌性提升，但只要區域局勢一有波動，就回頭將燃煤機組拉上火線救援，這正好戳破民進黨長期過度依賴天然氣、忽視能源多元配置風險的真相。若真如政府所稱供電穩定、韌性充足，為何國際局勢一變，就必須重新動用燃煤機組？所謂穩定供電，難道就是平時靠口號撐場面，出事再叫人民吞下空污的代價？

至於台電宣稱「全年用煤量不會超過去年」，國民黨批評，這是否淪為避重就輕的文字遊戲，政府就應把完整數據攤開來說清楚。一方面增加燃煤發電，一方面又說總量不變，增加的煤從哪裡扣？其他地區原本承諾的減煤是否將被迫讓路？空污衝擊由誰承擔？調度契約期限又是多久？政府不能只丟一句話就想蒙混，更不能用模糊說法掩蓋能源調度失衡的事實。

國民黨強調，「平常喊轉型，出事就燒煤」，已經成為民進黨能源政策最難堪的寫照。國民黨要求民進黨政府停止再玩弄名詞，誠實面對能源配比失衡、電價壓力與供電風險等核心問題，把燃煤調度的期限、用煤增減的計算方式、空污衝擊與補救措施一次講清楚，不要再讓全民與環境繼續替錯誤政策埋單。
 

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