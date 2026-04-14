警民攜手！中埔守望相助隊提升治安韌性

▲中埔分局舉辦守望相助訓練 強化救護與防詐韌性 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了厚植地方治安防護網並提升社區全民防衛韌性，嘉義縣警察局中埔分局於本（4）月 13、14 兩日，盛大舉辦「115 年上半年守望相助隊常年訓練」。本次訓練不僅強化了巡守員的協勤技能，更納入緊急救護與識詐宣導，展現警民攜手構築「安全社區」的堅定決心。

本次訓練由分局長吳伯元親自主持。吳分局長於致詞時表示，守望相助隊是警察維護治安最得力的夥伴，隊員們長期在深夜穿梭鄰里、無私奉獻，是地方治安不可或缺的堅實力量。為了讓隊員在協勤時能更安全、更專業，分局特別針對當前社會需求，量身打造多元化的實務課程。

訓練內容精準對接時事與社區實務。課程重點包含：

識詐宣導： 剖析最新詐騙手法，讓隊員化身「防詐種子」，深入社區推廣預警觀念。

全民防衛： 建立基礎全民國防意識，強化社區第一線的預警與應變功能。

救護實作： 邀請中埔消防分隊教官指導 CPR、AED 及止血帶使用。透過分組實作，確保隊員在面對突發意外時，能發揮關鍵的搶救能量。

中埔分局強調，守望相助隊具有深入鄰里的特性，是社區治安的靈敏觸角。透過此次常年訓練，隊員們不僅「點滿」巡守技能，更將防詐與救護觀念帶回村里。未來，中埔分局將持續深化警民合作，串聯各界力量，共同打造安全、宜居且互助的溫馨家園。