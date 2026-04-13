日本最毛伴手禮爆紅！活體線蟲筆管內瘋狂蠕動...網喊：超噁

▲網友發現日本有款獵奇的伴手禮，居然是將寄生蟲裝在筆管內販售。（翻攝X@yamato_sardine）

圖文／鏡週刊

台灣人對日本旅遊簡直著迷，除了橫掃藥妝美食，最近Threads上更瘋傳一款視覺衝擊力滿分的伴手禮。這款來自高知縣的海獸胃線蟲原子筆，筆桿內竟然封存了活生生的寄生蟲。看著細長的蟲體在透明筆管中緩緩蠕動，讓許多網友直呼這創意實在太獵奇，完全顛覆了大家對文創商品的想像。

活寄生蟲封筆管

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這款怪奇文創其實是魚商的廢物利用。高知當地鰹魚產量豐富，魚商在處理內臟時，靈機一動將挑出的線蟲放入筆管販售。每支筆大約放入30隻線蟲，可維持2至3周的生命力。由於產量完全取決於當日捕獲的魚量，魚抓得多蟲才多，要是運氣不好，整周可能都產不出一支筆。這種魚多蟲多的隨機生產模式，反而讓這款原子筆多了一種可遇不可求的稀缺感。

▲業者透露產量完全取決於當日捕獲的魚量，如果捕魚不夠多，可能一週都產不出一支筆。（翻攝X@tannokasa5）

覺得噁心又想買

網友們對此反應熱烈，有人想買來整朋友，直呼簡直是「聖誕交換禮物地雷款」，有人則驚呼太噁心，「隔著塑膠還是起雞皮疙瘩」。這種衝突感十足的文創品，不只挑戰大眾的審美底線，也成功在競爭激烈的伴手禮市場中殺出一條血路。

不慎誤食下場慘

內行網友提醒最後還是要回歸衛生現實，警告網友海獸胃線蟲若不慎吃下肚，造成的過敏與腹痛可不是鬧著玩的。儘管原子筆非常具有紀念價值，但考量到法規與檢疫，建議不要帶回台灣。



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