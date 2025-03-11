吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

▲醫師表示，若每天用10克植物油取代同分量的奶油，能降低17％的死亡風險、癌症死亡風險。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

油脂是人體不可或缺的燃料，如果吃對種類的話，還能更長壽。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，近日哈佛大學團隊研究結果出爐，若是經常使用橄欖油、大豆油、芥花油等植物油，整體死亡風險能降低約16％，若每天用10克植物油取代同份量奶油，也能降低約17％的死亡風險及癌症死亡風險。

李柏賢在臉書發文指出，早餐選擇奶油或植物油可能影響健康長壽。根據哈佛大學的一項大型研究，飲食用油對心血管和整體健康有著重要影響。該研究追蹤了超過22萬人的飲食習慣長達33年，發現經常食用奶油的人，相較於少吃奶油的人，整體死亡風險高出約15％。

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如果是經常使用植物油（如橄欖油、大豆油、芥花油等）的話，整體死亡風險降低約16％。具體數據顯示，每天用約10克植物油取代同樣份量的奶油，能降低約17％的死亡風險及癌症死亡風險，但對心血管疾病的死亡風險沒有顯著影響。

▼李伯賢說，經常使用植物油，整體死亡風險降低約16％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，每增加5克的芥花油、橄欖油或大豆油攝取，每日的死亡風險可分別降低約15％、8％和6％；而每多攝取10克奶油，癌症死亡風險則會提高約12％。

研究團隊表示，這些結果與美國心臟協會及美國膳食指南的建議一致，減少飽和脂肪的攝取，改用多元不飽和脂肪和單元不飽和脂肪，有助於降低慢性疾病風險。該團隊建議，每天用約一湯匙（約15克）的植物油取代三小片奶油（約15克），可能有助於降低過早死亡的風險。

研究指出，奶油含有較高比例的飽和脂肪與膽固醇，容易引起血脂異常及增加身體發炎反應。而植物油則富含不飽和脂肪酸（如Omega-3脂肪酸）與抗氧化物質，有助於保護心臟和降低癌症風險。

李柏賢還提供了生活小建議，如煎、炒、烤時多使用橄欖油、芥花油或大豆油取代奶油，麵包可以沾橄欖油或搭配酪梨泥、堅果醬等代替奶油，偶爾享受奶油也無妨，但不要天天食用。此外，植物油再健康也應適量，避免導致血脂及熱量過多。