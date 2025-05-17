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美六代機F-47數據公布　逾1800公里作戰半徑最晚2029服役

▲▼美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）在官方X正式對外揭露第六代戰機F-47的性能數據。（圖／翻攝自David Allvin官方X）

▲美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）揭露第六代戰機F-47的性能數據。（圖／翻攝自David Allvin官方X，下同。）

軍武中心／綜合外電報導

不讓中國軍武發展進度專美於前，美國空軍正式對外揭露第六代戰機F-47的性能數據，除擁有較F-22猛禽更優異的匿蹤能力，極速超過2馬赫，作戰半徑達1000海浬（約1852公里）。 預計這款全新空優戰機將在2025至2029年間服役，計劃採購185架以上。

美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）14日在官方X發表的圖卡中，對外宣布了F-47性能數據，其極速可超過2馬赫，1000海浬的作戰半徑要比現役F-22的590海浬（約1092公里）更為出色。他同時在發文中稱，美國空軍將繼續成為世界上速度、敏捷性和殺傷力的最佳典範。

▲▼美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）在官方X正式對外揭露第六代戰機F-47的性能數據。（圖／翻攝自David Allvin官方X）

F-47是美軍「次世代空優」（NGAD）計畫的核心，投入使用後將與協同作戰航空器（CCA，即無人僚機）、尖端傳感器、武器與其他技術整合，打造一個高度智能化的戰場網絡。艾爾文先前曾對外表示，F-47即將在未來10年成軍的機隊取代目前的F-22，以維持美軍在空戰領域的技術領先地位。

值得注意的是，在艾爾文最新發表的圖卡中顯示，美國空軍對雷達隱身能力進行分類。其中F-35列為最初級的Stealth，F-22則列為Stealth+，而F-47則位居榜首列為Stealth++。

此外，圖卡也展示無人機協同作戰的重要性，與F-47 一起被列入次世代空優的類別中，包含 YFQ-42A 和YFQ-44A兩款無人機，整體採購數量可望超過 1000 架，預計 2025至 2029 年投入使用。據了解，兩款無人機都具有額外的有效載荷、感測警戒能力，以及自帶誘餌效果，將成為F-47的任務倍增器。

▼F-47概念圖。（圖／美國空軍）

▲▼F-47概念圖。（圖／美國空軍）

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