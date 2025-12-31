又點名台灣！俄羅斯石腦油買太兇　這2商品也被關注

▲台灣成為俄羅斯石腦油最大進口國，引來外媒關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）10月報告指出，台灣是俄羅斯石腦油（naphtha）的全球最大進口國，儘管政府表態減少採購，實際進口量卻尚未顯著減少，如今又被外媒點名。此外，台灣進口俄羅斯煤炭與液化天然氣的情況，也被視為能源仰賴進口的地緣政治風險之一。

CREA報告指出，與去年同期相比，台灣今年上半年從俄羅斯進口石腦油總額激增44%，平均月進口量達到2022年的將近6倍。2022年烏俄戰爭爆發至今，台灣累計採購680萬噸俄羅斯石腦油，總價值49億美元，占俄羅斯該產品總出口量的2成。

隨著報告出爐，台灣輿論開始擔憂，隨著北京與莫斯科關係日益密切，中國可能利用台灣對俄依賴進行施壓，政府也表態將會減少採購。

▲台塑也發布聲明回應。（資料照／記者余弦妙攝）



不過，比利時商品數據分析公司Kpler資料顯示，台塑石化公司11月和12月的俄羅斯石腦油進口量依然穩定。資深分析師泰勒（Ciaran Tyler）指出，「台塑不會續簽明年新合約，但似乎沒有放棄履行既有合約」，預估2026年初年度與季度合約都到期，進口量才會快速下滑。

台塑也發布聲明表示，私營企業採購俄羅斯石腦油未受限制，但仍要求貿易商與供應商「遵守國際制裁」。由於「全球市場條件」影響，該公司的俄羅斯石腦油採購比例確實有所增加，但「這純粹是市場情勢導致的結果，而非刻意改變採購策略。」

石腦油是一種精煉原油產品，對半導體產業至關重要，因為它被用於生產許多不可或缺的關鍵化學品。中華經濟研究院資深分析師鄭睿合解釋，「根據自由貿易的精神，政府無法插手私人企業的商業行為。」經濟部長龔明鑫也表示，台塑的俄羅斯石腦油合約即將到期，該公司已「同意未來不再採購俄羅斯石腦油」。

▲LNG運輸船彎靠我國港口作業狀況。（圖／中油提供）

《德國之聲》指出，儘管台灣迅速採取行動，切斷俄羅斯進口並減少依賴風險，此情況仍反映出台灣的能源挑戰。台灣逾80%能源來自進口煤炭及液化天然氣（LNG），儘管煤炭比例逐漸被再生能源取代，仍有約97%能源仰賴進口。鄭睿合也坦言，台灣仰賴進口燃料，意味著面臨「重大地緣政治風險」。

除了石腦油之外，CREA報告也關注台灣採購俄羅斯煤炭及液化天然氣的情況。俄烏戰爭初期，台灣因為價格考量大量增購俄羅斯煤炭，一度成為全球第5大買家，但今年上半年進口量已較去年同期減少67%，主因是台電與台泥等國營企業大幅削減採購。此外，台灣也仍持續少量進口俄羅斯液化天然氣，但整體來看，並不容易因此遭受中俄脅迫。

鄭睿合表示，「能源多元化」是政府核心原則，但由於必須考量成本因素，俄羅斯仍可能以某種形式，出現在台灣的能源結構中，「雖然從俄羅斯進口商品會被批評，但在現實中，通膨、消費者負擔、企業競爭力等因素也必須納入考量。我認為政治人物很難取得平衡。」

