社會 社會焦點 保障人權

嫌鞭炮吵「連轟4槍」2人中彈傷勢曝　高雄50歲醉男前科一大堆

記者賴文萱／高雄報導

高雄跨年前夕傳槍響！50歲劉姓男子31日晚間酒後開車要去找女友，行經三民區鼎金後路時，遇到路邊有民眾正在施放鞭炮，因喝得爛醉覺得鞭炮太吵，竟掏出槍枝連擊4發子彈，導致1男、1女中槍送醫，所幸無生命危險。警方調查，劉男曾有毀損、傷害、詐欺等前科，偵訊後將他依法送辦，並溯源追查槍彈來源。

▲高雄跨年前一刻發生槍擊，一名男子遭逮捕。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄跨年前一刻發生槍擊，一名男子遭逮捕。（圖／記者吳奕靖攝）

事發在31日晚間11點40分，警消獲報，三民區鼎金後路發生一起糾紛，救護人員到場時，發現有兩名傷者中槍，分別是一名47歲田姓男子腋下、膝蓋有傷勢、46歲黃姓女子則是手指受傷。兩名傷者意識清楚，都被緊急送醫急救，目前傷勢穩定、無生命危險。

▲▼高雄跨年夜槍響！現場拉封鎖線採證中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄跨年倒數前一刻發生槍擊案。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄跨年夜槍響！現場拉封鎖線採證中。（圖／記者吳奕靖攝）

警方趕赴現場後，立即壓制開槍的劉姓男子，劉男當下坦承開槍，警方查出，劉姓男子稍早在市區喝酒，醉後開車要去找女友，行經肇事地時，嫌鞭炮聲刺耳，下車與田男、黃女發生口角後，掏出手槍連開4槍。

警方初步勘驗，劉男持有的槍枝為改造手槍，過去曾有毀損、傷害及詐欺前科，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪將劉嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並將持續溯源查緝槍枝來源。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

蔡依林沒看到粉絲應援　懊惱喊：等等去翻短視頻

咖啡界新星跨年前殞落！肇事司機下跪道歉痛哭失聲

咖啡界新星跨年前殞落！肇事司機下跪道歉痛哭失聲

高雄市前鎮區昨日晚間發生一起奪命車禍，一名21歲唐姓男大生騎乘機車行經中華五路時，與一輛自用大貨車不明原因發生碰撞，唐男倒地後遭貨車後輪輾過，傷重當場死亡。檢警今（1）日上午相驗，死者母親悲痛到無法承受，仍無法面對兒子已成冰冷遺體的事實，拒絕認屍，場面令人鼻酸。

跨年夜湧人潮不亂　警全力守到最後一刻

跨年夜湧人潮不亂　警全力守到最後一刻

跨年敲鐘也顧安全！南消四大隊新化宣導防火提醒慎防一氧化碳中毒

跨年敲鐘也顧安全！南消四大隊新化宣導防火提醒慎防一氧化碳中毒

全球跨年煙火歡慶迎2026

全球跨年煙火歡慶迎2026

跨年散場快狠準！台南好Young凌晨2時恢復市容7噸垃圾30分鐘清空

跨年散場快狠準！台南好Young凌晨2時恢復市容7噸垃圾30分鐘清空

高雄槍擊跨年酒醉三民區

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

