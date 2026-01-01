嫌鞭炮吵「連轟4槍」2人中彈傷勢曝　高雄50歲醉男前科一大堆

記者賴文萱／高雄報導

高雄跨年前夕傳槍響！50歲劉姓男子31日晚間酒後開車要去找女友，行經三民區鼎金後路時，遇到路邊有民眾正在施放鞭炮，因喝得爛醉覺得鞭炮太吵，竟掏出槍枝連擊4發子彈，導致1男、1女中槍送醫，所幸無生命危險。警方調查，劉男曾有毀損、傷害、詐欺等前科，偵訊後將他依法送辦，並溯源追查槍彈來源。

▲高雄跨年前一刻發生槍擊，一名男子遭逮捕。（圖／記者吳奕靖攝）



事發在31日晚間11點40分，警消獲報，三民區鼎金後路發生一起糾紛，救護人員到場時，發現有兩名傷者中槍，分別是一名47歲田姓男子腋下、膝蓋有傷勢、46歲黃姓女子則是手指受傷。兩名傷者意識清楚，都被緊急送醫急救，目前傷勢穩定、無生命危險。

▲▼高雄跨年倒數前一刻發生槍擊案。（圖／記者吳奕靖攝）







警方趕赴現場後，立即壓制開槍的劉姓男子，劉男當下坦承開槍，警方查出，劉姓男子稍早在市區喝酒，醉後開車要去找女友，行經肇事地時，嫌鞭炮聲刺耳，下車與田男、黃女發生口角後，掏出手槍連開4槍。

警方初步勘驗，劉男持有的槍枝為改造手槍，過去曾有毀損、傷害及詐欺前科，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪將劉嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並將持續溯源查緝槍枝來源。