社會 社會焦點 保障人權

快訊／鹿港外海驚見浮屍卡光電板　黃色神秘「AG」成追查線索

▲外海光電板驚見有浮屍。（圖／民眾提供）

▲外海光電板驚見有浮屍。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮彰濱崙尾東外海發現浮屍！一名民眾在海上發現遺體後緊急報案，警消及海巡單位隨即動員前往打撈，並已將大體暫置殯儀館。目前死者身分不明，從外觀上可以目測大約是160公分、上身著一件紫色外套（正面右側印有黃色英文「AG」字樣），下身穿藍色牛仔褲。警方正積極採集生物特徵進行比對，並呼籲民眾知悉相符特徵、請盡速通報。

事件發生在今日上午8時許，彰化縣警消接獲民眾報案，指稱在鹿港鎮彰濱工業區外海光電板的浮板附近，發現一具疑似人體漂浮於海面上。警方獲報後，立即派遣相關人員趕往現場，同時通報海巡署人員協助處理。

在警消與海巡人員合力下，於上午11時56分將遺體打撈上岸。根據初步觀察，死者為男性，身高約160公分，上身著一件紫色外套（正面右側印有黃色英文「AG」字樣），下身穿藍色牛仔褲。由於身上未有足以辨識身分的證件，其身分目前仍然不明。遺體已暫時安置殯儀館。

據悉，經初步檢視，大體外觀無明顯外傷，為儘速查明死者身分，分局已協助採集死者指紋，並送請縣警局鑑識科進行比對。案件將依據無名屍處理相關規定辦理，持續進行身份查證及調查。

警方呼籲，近日若有家人失蹤或知悉相符特徵的民眾，請儘速與彰化縣警察局或鹿港分局聯繫，以協助釐清案情，讓死者得以安息。

12/21 全台詐欺最新數據

他怕三高「菜都用燙的」！醫一檢查嘆：大腦乾枯中
鄭文燦涉貪500萬再度交鋒！激烈攻防過程曝光
雲林美女處長升官了！張麗善發布新人事令
北捷隨機殺人理賠出爐　每人最高賠500萬
逆兒把臥床父毆打致死　皮包骨赤裸裹薄被
快訊／網嗆「跨年隨機殺人」　富二代宅男提倡殺人正義遭聲押

即／高雄漁港驚見男性浮屍！無證件身份待查

即／高雄漁港驚見男性浮屍！無證件身份待查

高雄市某漁港今（3）日發現一具男性浮屍！警消上午9點30分接獲通報，發現漁港有一名男子落水，消防隊下水搜救，將男子救援上岸，不過發現男子已死亡。警方調查，研判男子年約50、60歲，身上查無明顯外傷，衣物則沒有相關證件，初步研判沒有外力介入，鑑識小組已到場蒐證，將查明男子身份，後續報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

台61北上鹿港-福興段封6天　改道路段出爐

台61北上鹿港-福興段封6天　改道路段出爐

即／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍

即／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍

即／74歲男旗津晨泳失蹤　高雄外海尋獲遺體

即／74歲男旗津晨泳失蹤　高雄外海尋獲遺體

鹿港驚悚連環撞！瑞典坦克橫掃5機車衝騎樓

鹿港驚悚連環撞！瑞典坦克橫掃5機車衝騎樓

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

