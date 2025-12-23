快訊／鹿港外海驚見浮屍卡光電板　黃色神秘「AG」成追查線索

▲外海光電板驚見有浮屍。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮彰濱崙尾東外海發現浮屍！一名民眾在海上發現遺體後緊急報案，警消及海巡單位隨即動員前往打撈，並已將大體暫置殯儀館。目前死者身分不明，從外觀上可以目測大約是160公分、上身著一件紫色外套（正面右側印有黃色英文「AG」字樣），下身穿藍色牛仔褲。警方正積極採集生物特徵進行比對，並呼籲民眾知悉相符特徵、請盡速通報。

事件發生在今日上午8時許，彰化縣警消接獲民眾報案，指稱在鹿港鎮彰濱工業區外海光電板的浮板附近，發現一具疑似人體漂浮於海面上。警方獲報後，立即派遣相關人員趕往現場，同時通報海巡署人員協助處理。

在警消與海巡人員合力下，於上午11時56分將遺體打撈上岸。根據初步觀察，死者為男性，身高約160公分，上身著一件紫色外套（正面右側印有黃色英文「AG」字樣），下身穿藍色牛仔褲。由於身上未有足以辨識身分的證件，其身分目前仍然不明。遺體已暫時安置殯儀館。

據悉，經初步檢視，大體外觀無明顯外傷，為儘速查明死者身分，分局已協助採集死者指紋，並送請縣警局鑑識科進行比對。案件將依據無名屍處理相關規定辦理，持續進行身份查證及調查。

警方呼籲，近日若有家人失蹤或知悉相符特徵的民眾，請儘速與彰化縣警察局或鹿港分局聯繫，以協助釐清案情，讓死者得以安息。