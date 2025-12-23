　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兩男吃霸王餐！彰化老店家苦等多天提告　警方也被放鴿子

▲2名男子到彰化某家名店吃完霸王餐後大搖大擺的步出店外溜走。（圖／民眾提供）

▲2名男子到彰化某家名店吃完霸王餐後大搖大擺的步出店外溜走。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

吃飯付錢天經地義，但彰化市竟出現「擺爛霸王」！近日地方社群流傳一則警示文，指有兩名男子在彰化市華山路一家知名老店用餐後，以「沒帶錢」為藉口溜走，惡意積欠225元餐費。事發5天後，店家證實確有此憾事，雖已報案，但直到昨（23）日中午，說好要做筆錄的兩人仍未現身。店家無奈之餘也學到教訓，現在一律改為「上菜後立即收費」，以防類似事件重演。

事發於本月18日上午11點左右，兩名男子走進這間在當地評價甚高、以餛飩湯和麻醬麵聞名的傳統麵店用餐。他們點餐完畢，餐點也送上桌後，當店家要結帳時，兩人卻聲稱「身上沒帶錢」，並保證「等等再回去拿」，隨後便離開店內。

然而，這一離開便音訊全無。店家苦等多日，始終不見兩人回來付清225元的餐費。店主認為對方根本是使用詐術，以不實藉口騙取餐點，憤而向警方報案，對兩名男子提出詐欺告訴。

事件在地方社群引發討論後，記者於事發後第五天返回店家求證。店家確認此事屬實，表示當時因選擇相信客人，才會讓對方先離開，沒想到卻遭遇惡意欺騙。

轄區民族路派出所所長何政哲表示，警方接獲報案後已展開調查，並於昨日通知涉案的兩名男子，要求他們在上午到派出所製作筆錄，但警方與店家苦苦等待，直到昨日中午兩人依舊沒有現身，再度「放鴿子」。

雖然225元金額不高，但這種惡意消費的行為已嚴重影響店家對顧客的信任。面對這種「擺爛霸王」，店主也表示已調整營業方式以自保。現在只要餐點一上桌，就會立即向客人收取費用，避免再次遭受損失。

這起事件不僅是單純的消費糾紛，更涉及詐欺刑責。警方目前仍持續追查兩名男子身分，呼籲民眾若有相關線索可提供。同時也提醒商家，對於可疑或要求賒帳的顧客，需提高警覺，必要時可採取先收費的方式，以保障自身權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
送飲料炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水
12歲少女被賣到東京賣淫！　惡母上銬遣返畫面曝
山本由伸爆與「節目第一美女」分手！　世界大賽影片是別人
快訊／三上悠亞來了！　背號選25號親曝原因
朱孝天反擊阿信「場面話」！　酸舞台照：截張好看的很難嗎
快訊／痛失台北跨年演出！　男歌手緊急聲明致歉
北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

12歲少女被送到東京賣淫！台日泰聯手救援　惡母今遣返泰國

「鉛錫包黃金」助詐團9億黑錢運出國　銀樓老闆起訴求刑20年

兩男吃霸王餐！彰化老店家苦等多天提告　警方也被放鴿子

清查隨機殺人脈絡　北檢與桃檢針對張文接觸人事全面過濾

酒毒駕惡男撞死人已賠錢　家屬點頭從輕量刑...法院裁定不國審

人力奇缺又大齡待退！北市捷警隊挨轟...隊長曝艱辛內幕一肩扛責

車被A到！告鄰居「射竹竿砸車」求償53萬　法官判賠修理費6千

茗香園冰室老闆捲Hero Pay 30億洗錢案　名下保時捷月底拍賣

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

12歲少女被送到東京賣淫！台日泰聯手救援　惡母今遣返泰國

「鉛錫包黃金」助詐團9億黑錢運出國　銀樓老闆起訴求刑20年

兩男吃霸王餐！彰化老店家苦等多天提告　警方也被放鴿子

清查隨機殺人脈絡　北檢與桃檢針對張文接觸人事全面過濾

酒毒駕惡男撞死人已賠錢　家屬點頭從輕量刑...法院裁定不國審

人力奇缺又大齡待退！北市捷警隊挨轟...隊長曝艱辛內幕一肩扛責

車被A到！告鄰居「射竹竿砸車」求償53萬　法官判賠修理費6千

茗香園冰室老闆捲Hero Pay 30億洗錢案　名下保時捷月底拍賣

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

流感增16重症6死　6旬婦發燒畏寒「反覆心跳停止」搶救3周亡

天后張清芳久違回歸電視獻唱　影后張艾嘉平安夜當說書人

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

可成遭爆因機密外洩撤出中國　公司澄清：是主動出擊策略轉型

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

郭書瑤單身7年被曖昧對象「斷崖式封鎖」　委屈認：該做的都做了

富邦證推出「台美股定期定額」平台　千元小額投資跨市場

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

社會熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

張文「孤狼自訓」！只靠網路聯絡1個人

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

取貨殺人武器畫面曝！張文「前進基地」連住3晚

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

張文2年花10萬買犯罪工具　母匯款紀錄曝

更多熱門

相關新聞

車被A到！告鄰「射竹竿砸車」求償53萬

車被A到！告鄰「射竹竿砸車」求償53萬

彰化縣一名男子不滿愛車被一根竹竿砸中，認定鄰居一家6口「全家合謀」故意丟擲，目的是要恐嚇他，憤而求償修車費3萬元及50萬元的精神慰撫金。法院審理認定，竹竿是自行掉落不是鄰居故意拋擲，而鄰居未盡保管責任，只須賠償修車費用6831元，其餘50多萬元的精神請求全數駁回。

彰化翁遭酒友鐵片爆頭　搶救20天不治

彰化翁遭酒友鐵片爆頭　搶救20天不治

火葬場農曆年後發包　王惠美：做對彰化有利的事

火葬場農曆年後發包　王惠美：做對彰化有利的事

改造彰化ing！王惠美向立委及下屆縣長喊話

改造彰化ing！王惠美向立委及下屆縣長喊話

小貨車路口迴轉撞輾機車　女騎士捲車底斷牙

小貨車路口迴轉撞輾機車　女騎士捲車底斷牙

關鍵字：

彰化霸王餐擺爛華山路放鴿子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面