兩男吃霸王餐！彰化老店家苦等多天提告　警方也被放鴿子

▲2名男子到彰化某家名店吃完霸王餐後大搖大擺的步出店外溜走。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

吃飯付錢天經地義，但彰化市竟出現「擺爛霸王」！近日地方社群流傳一則警示文，指有兩名男子在彰化市華山路一家知名老店用餐後，以「沒帶錢」為藉口溜走，惡意積欠225元餐費。事發5天後，店家證實確有此憾事，雖已報案，但直到昨（23）日中午，說好要做筆錄的兩人仍未現身。店家無奈之餘也學到教訓，現在一律改為「上菜後立即收費」，以防類似事件重演。

事發於本月18日上午11點左右，兩名男子走進這間在當地評價甚高、以餛飩湯和麻醬麵聞名的傳統麵店用餐。他們點餐完畢，餐點也送上桌後，當店家要結帳時，兩人卻聲稱「身上沒帶錢」，並保證「等等再回去拿」，隨後便離開店內。

然而，這一離開便音訊全無。店家苦等多日，始終不見兩人回來付清225元的餐費。店主認為對方根本是使用詐術，以不實藉口騙取餐點，憤而向警方報案，對兩名男子提出詐欺告訴。

事件在地方社群引發討論後，記者於事發後第五天返回店家求證。店家確認此事屬實，表示當時因選擇相信客人，才會讓對方先離開，沒想到卻遭遇惡意欺騙。

轄區民族路派出所所長何政哲表示，警方接獲報案後已展開調查，並於昨日通知涉案的兩名男子，要求他們在上午到派出所製作筆錄，但警方與店家苦苦等待，直到昨日中午兩人依舊沒有現身，再度「放鴿子」。

雖然225元金額不高，但這種惡意消費的行為已嚴重影響店家對顧客的信任。面對這種「擺爛霸王」，店主也表示已調整營業方式以自保。現在只要餐點一上桌，就會立即向客人收取費用，避免再次遭受損失。

這起事件不僅是單純的消費糾紛，更涉及詐欺刑責。警方目前仍持續追查兩名男子身分，呼籲民眾若有相關線索可提供。同時也提醒商家，對於可疑或要求賒帳的顧客，需提高警覺，必要時可採取先收費的方式，以保障自身權益。