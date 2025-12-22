　
國際

俄參謀本部中將遭暗殺！「車門噴飛」爆炸慘況曝　疑烏克蘭策畫

▲▼ 俄羅斯參謀總部行動訓練局局長、陸軍中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）座車爆炸身亡。（圖／路透）

▲ 薩爾瓦羅夫座車被炸毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯參謀總部行動訓練局局長薩爾瓦羅夫中將（Fanil Sarvarov）22日上午在莫斯科遭汽車炸彈攻擊身亡，這是一年內第3起針對俄軍高階將領的致命襲擊事件。俄國調查當局指控，這起暗殺行動很可能是烏克蘭情報部門策劃。

綜合《美聯社》等外媒，俄羅斯聯邦調查委員會證實，56歲的薩爾瓦羅夫在莫斯科南部公寓停車場遭襲，安裝在其座車底部的爆裂裝置爆炸，導致他傷重身亡。委員會發言人佩特琴科（Svetlana Petrenko）說明，當局正循多個方向調查這起謀殺案，懷疑幕後黑手就是烏克蘭情報機構。

▼ 附近車輛也被波及。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯參謀總部行動訓練局局長、陸軍中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）座車爆炸身亡。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯參謀總部行動訓練局局長、陸軍中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）座車爆炸身亡。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯參謀總部行動訓練局局長、陸軍中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）座車爆炸身亡。（圖／路透）

現場照片顯示，一輛白色休旅車嚴重損毀，車門被炸飛，周圍停放的其他車輛也受到波及。調查人員已赴現場蒐證，並依謀殺及非法持有爆裂物罪名展開偵辦。

去年12月17日，俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）在莫斯科公寓外遭安裝在電動滑板車上的炸彈炸死，烏克蘭安全部門承認負責；今年4月參謀總部作戰局副局長莫斯卡利克中將（Yaroslav Moskalik）同樣死於汽車炸彈攻擊。

美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年
悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴
「鄭捷、張文都是我的人」　高雄男放話炸小港機場慘了
DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」
發文「下一個張文」列39處恐攻點　32歲男被逮：寫好玩的

烏克蘭國防部情報總局（HUR MOU）近日公布一段音檔指出，一名部署於札波羅熱（Zaporizhzhia）的俄羅斯士兵因糧食嚴重短缺，聲稱自己已準備好吃人肉充飢。

俄羅斯暗殺薩爾瓦羅夫汽車炸彈烏克蘭

