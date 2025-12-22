　
國際

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

烏克蘭情報部門公布音檔！宣稱「食人行為」正成為俄軍常態

▲ 烏克蘭情報單位宣稱，食人行為正逐漸成為俄軍的常態。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

烏克蘭國防部情報總局（HUR MOU）近日公布一段音檔指出，一名部署於札波羅熱（Zaporizhzhia）的俄羅斯士兵因糧食嚴重短缺，聲稱自己已準備好吃人肉充飢。

綜合外媒報導，HUR MOU在附音檔的聲明中表示，「來自札波羅熱俄軍陣地的一部恐怖電影。由於缺乏糧食，占領者磨刀霍霍，準備吃掉他們較『年輕』的同伴。」

在這段錄音中，可以清楚聽到這名俄羅斯士兵表示，他已準備好殺害一名同袍，並稱他們正在尋找一名較年輕的士兵。錄音中的聲音說道：「我已經把刀磨好了，我才不在乎我砍的是誰，我只想吃東西。」

這個烏克蘭情報單位宣稱，食人行為正逐漸成為俄軍的常態。HUR MOU舉例，今年6月曾有消息指出，一名隸屬俄羅斯第68近衛步兵師（68th Guards Rifle Division）的士兵，據稱靠著食用一名同袍存活了2周。

此前，烏克蘭情報機構還曾公開多段被截獲的音檔，宣稱這些內容進一步證實俄軍內部存在食人案例。其中一段音檔顯示，有俄羅斯公民稱，一名原本被列為失蹤的士兵，實際上是被另一名同袍吃掉了。不過上述說法均未被主流國際媒體獨立核實。

烏克蘭國防部情報總局同時提醒俄羅斯士兵，被烏克蘭拘留的戰俘每天可獲得3餐供應，並呼籲俄軍人員透過基輔在2022年推出的專案「我想活下去」（I Want to Live）求助熱線自願投降。

另一方面，烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）於21日通報稱，俄軍在過去24小時內又損失了1130名官兵。

每日新聞精選

12/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

俄軍食人烏克蘭糧食短缺錄音曝光

