獨／北捷有「針孔攝狼」女高中生直擊嚇壞　手提袋狂頂裙底畫面曝

▲女高中生指控袋子疑似內藏有針孔，袋子詭異靠近女生裙底拍攝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台北報導

台北一名高中女學生與同學11月28日下午5 點多，在捷運台北車站聊天時，意外拍下男子疑似以「手提袋藏針孔攝影機」靠近女性乘客、偷拍裙底的可疑畫面。兩名女孩描述，該男全程戴口罩、戴帽子、衣著樸素難辨年齡，「感覺像大學生」，行跡詭異。女學生的母親希望提醒更多女性提高警覺。

拍下這個可疑畫面的女高中生母親接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，孩子看到男子一開始只是站在一旁不動，像在觀察周圍其他人，直到女孩們起身排隊等車，男子才突然靠近排隊隊伍前方的女性，用手提袋故意貼近對方裙擺位置。母親轉述女兒指控「袋子裡面就是針孔攝影機，他的手提袋一直在往前頂耶！北車真的太多變態了。」她們說，看到這個畫面，當場讓她們瞬間毛骨悚然。

▲疑似被偷拍的女學生，專心滑手機根本沒有察覺後方的異樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

母親說：「一般人提袋子都是垂著，可是他的袋子是硬硬挺挺的，好像裡面藏著什麼器材。我女兒跟同學一看就覺得『不對勁』，覺得根本像偷拍棒或針孔裝置。」孩子們原本是想錄影存證，但男子似乎察覺自己被盯上，瞬間停住、臉色僵硬，還刻意換位置避開鏡頭，嚇得兩名女生不敢再拍太久。

母親心疼表示：「孩子真的覺得噁心、很恐懼，她們覺得那個人看起來完全像慣犯，動作熟練，根本專門挑滑手機、沒有警覺的女生下手。」記者追問有向警方報案嗎？母親轉述她們嚇到不敢報警，也不敢提醒前方疑似被偷拍的女子。直到回家之後，孩子事後越想越怕，更擔心可能已經有許多無辜受害者完全不知道自己被拍，所以才向母親說出這件事。

母親也強烈呼籲北捷與警方加強巡邏，同時也提醒穿裙子的女性，千萬不要「專心」滑手機，成了「攝狼」的畫面女主角。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：偷拍為違法行為，請勿仿效動作。