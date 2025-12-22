快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌：非隨機攻擊

▲警方通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒。(圖／翻攝新竹縣新湖警分局）



記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣新豐鄉21日凌晨接連發生2起傷害事件，導致3人受傷，網路社群更流傳「出現隨機傷人、持槍恐嚇」。對此，警方強調，該案是特定感情糾紛引發尋仇誤傷，並非隨機暴力事件，現場亦無任何槍枝，請廣大縣民切勿恐慌，更勿傳播不實謠言。

嫌犯認錯目標 使3人受傷

新湖警分局表示，新豐分駐所於21日0時30分許接獲報案，新豐鄉紅樹林海邊及池府路先後發生民眾遭持棍傷害案件，新湖警分局獲報後至為重視，立即指示偵查隊與新豐所組成專案小組。

警方指出，經過濾周邊監視器與車籍資料，鎖定81年次許姓男子涉有重嫌，於同日通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒一只，詢後全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。

警方說，經查許嫌是聽信友人抱怨女友移情別戀，為替友人「出頭」報復，遂駕車前往池府路一帶尋仇，許嫌因認錯目標，致使現場民眾3人受傷。

警：非網傳隨機攻擊

新湖警分局嚴正澄清以下兩點，「全案並非隨機傷人」，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊；「現場無持槍情事」，經查許男是持木棍攻擊，社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等情均非事實。

警方強調，因應近期發生大眾運輸及隨機攻擊公安事件，社會氛圍較為敏感，新湖分局除第一時間闢謠外，已要求各分駐、派出所針對轄區人潮聚集處及偏遠景點加強巡邏強度，維護居民安全。

警方重申，法律不容私刑，對於任何形式的暴力行為絕對「零容忍」，必將速破嚴辦。警方也在此提醒民眾，若於網路社群接收未經證實訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法；遇有不法情事請第一時間撥打110報案，警民協力共同捍衛治安。