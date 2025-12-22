　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌：非隨機攻擊

(圖／翻攝新竹縣新湖警分局）

▲警方通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒。(圖／翻攝新竹縣新湖警分局）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣新豐鄉21日凌晨接連發生2起傷害事件，導致3人受傷，網路社群更流傳「出現隨機傷人、持槍恐嚇」。對此，警方強調，該案是特定感情糾紛引發尋仇誤傷，並非隨機暴力事件，現場亦無任何槍枝，請廣大縣民切勿恐慌，更勿傳播不實謠言。

嫌犯認錯目標　使3人受傷

新湖警分局表示，新豐分駐所於21日0時30分許接獲報案，新豐鄉紅樹林海邊及池府路先後發生民眾遭持棍傷害案件，新湖警分局獲報後至為重視，立即指示偵查隊與新豐所組成專案小組。

警方指出，經過濾周邊監視器與車籍資料，鎖定81年次許姓男子涉有重嫌，於同日通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒一只，詢後全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。

警方說，經查許嫌是聽信友人抱怨女友移情別戀，為替友人「出頭」報復，遂駕車前往池府路一帶尋仇，許嫌因認錯目標，致使現場民眾3人受傷。

警：非網傳隨機攻擊

新湖警分局嚴正澄清以下兩點，「全案並非隨機傷人」，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊；「現場無持槍情事」，經查許男是持木棍攻擊，社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等情均非事實。

警方強調，因應近期發生大眾運輸及隨機攻擊公安事件，社會氛圍較為敏感，新湖分局除第一時間闢謠外，已要求各分駐、派出所針對轄區人潮聚集處及偏遠景點加強巡邏強度，維護居民安全。

警方重申，法律不容私刑，對於任何形式的暴力行為絕對「零容忍」，必將速破嚴辦。警方也在此提醒民眾，若於網路社群接收未經證實訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法；遇有不法情事請第一時間撥打110報案，警民協力共同捍衛治安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具　籌劃犯案近2年
台中男恐怖留言「跟原計畫不一樣！」　深夜羈押禁見
變天！　「全台有雨」時間曝
快訊／「男拿開山刀」凌晨亂晃士林夜市　落網曝原因
快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌犯
快訊／男持刀凌晨現身士林夜市！民眾拍下畫面通報　警方搜尋中
深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自稱凱渥男模！　劈腿3女詐千萬

快訊／「男拿開山刀」凌晨亂晃士林夜市　落網曝原因

快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌：非隨機攻擊

張文化名「張鋒嚴」網購作案工具　籌劃犯案近2年

快訊／男持刀凌晨現身士林夜市！民眾拍下畫面通報　警方搜尋中

快訊／高雄深夜驚傳工廠大火　目擊民眾聽見爆炸聲

三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

快訊／鬧區驚魂！街友疑酒醉持鐮刀遊蕩　彰警火速壓制

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

快訊／男子三民高中捷運站外喊「我有槍」　法院裁定羈押

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

自稱凱渥男模！　劈腿3女詐千萬

快訊／「男拿開山刀」凌晨亂晃士林夜市　落網曝原因

快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌：非隨機攻擊

張文化名「張鋒嚴」網購作案工具　籌劃犯案近2年

快訊／男持刀凌晨現身士林夜市！民眾拍下畫面通報　警方搜尋中

快訊／高雄深夜驚傳工廠大火　目擊民眾聽見爆炸聲

三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

快訊／鬧區驚魂！街友疑酒醉持鐮刀遊蕩　彰警火速壓制

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

快訊／男子三民高中捷運站外喊「我有槍」　法院裁定羈押

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」 老婆1舉動惹鼻酸

川普特使稱邁阿密會談具建設性　克宮打臉：對和平沒幫助

自稱凱渥男模！　劈腿3女詐千萬

「0度線」高度降低　下波冷空氣更強久

貨櫃船訂造量創紀錄多為汰舊　換下的未及汰換年齡船隻將成隱患

唐綺陽運勢／巨蟹感情慎防第三者！金牛遇年輕桃花 獅子需找回幽默感

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

快訊／「男拿開山刀」凌晨亂晃士林夜市　落網曝原因

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

變天！　「全台有雨」時間曝

得知天地香水要價兩萬　金在中狂噴：這是在噴鈔票啊！

社會熱門新聞

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

快訊／男持刀現身士林夜市！警搜尋中

張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

快訊／鬧區驚魂！街友疑酒醉持鐮刀遊蕩

「先吃飯」逃一劫！目擊者還原張文砍人現場

快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌：非隨機攻擊

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

三峽雙刀男砍車大鬧加油站！檢方複訊後聲押

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

即／高雄工廠大火　傳出爆炸聲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

變天！　「全台有雨」時間曝

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面