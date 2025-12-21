　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獅子健康亮紅燈！12星座運勢出爐　摩羯這週壓力大

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天氣轉冷，獅子座被提醒要注意健康。（示意圖／記者屠惠剛攝）

辰宇力 ☆ 2025.12.21～2025.12.28星象預測與12星座運勢

太陽正式進入摩羯座，氣氛轉向務實、收斂與結構重整。先前累積的問題不再適合模糊處理，而是被要求攤在檯面上，用冷靜但現實的方式面對。表面理性，但內在焦慮。經濟與金融議題將特別受到關注，市場傾向保守，資金流動以避險、結算與重新配置為主，而非積極擴張。政治與公共議題上，民意對於效率、問責與執行力的要求提高，對空話與延宕的容忍度明顯下降。

展望未來7日，#處女創造力回升。#雙魚團隊互動增加。#金牛旅行與學習運佳。#巨蟹關係提升。#獅子注意健康管理。#水瓶低調整理。#天秤不安全感。#天蠍小心說話。#雙子誠實面對承諾。#白羊宜務實行事。#射手檢視收支。#摩羯自我壓力過大。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

事業責任加重，宜務實行事，避免情緒性反應。
本週開運色：藍、綠

12/21（SUN）：暴雨 Rainy
12/22（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/23（TUE）：晴 Sunny
12/24（WED）：晴 Sunny
12/25（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/26（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/27（SAT）：陰 Cloudy
12/28（SUN）：陰 Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

視野擴張期，適合規劃進修與長期方向，旅行與學習運佳。
本週開運色：綠、黃

12/21（SUN）：晴 Sunny
12/22（MON）：晴 Sunny
12/23（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/24（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/25（THU）：晴 Sunny
12/26（FRI）：晴 Sunny
12/27（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/28（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

財務與信任議題浮現，需誠實面對資源分配與承諾問題。
本週開運色：暗紅、褐紅

12/21（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/22（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/23（TUE）：晴 Sunny
12/24（WED）：晴 Sunny
12/25（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/26（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/27（SAT）：晴 Sunny
12/28（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

合作關係成為焦點，規則與責任成為議題。
本週開運色：黃、藍

12/21（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/22（MON）：陰 Cloudy
12/23（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/24（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/25（THU）：晴 Sunny
12/26（FRI）：晴 Sunny
12/27（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/28（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

獅子座 Leo（7/23～8/22）

工作節奏加快，健康與時間管理成為關鍵課題。
本週開運色：銀白、藍紫

12/21（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/22（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/23（TUE）：陰 Cloudy
12/24（WED）：陰 Cloudy
12/25（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/26（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/27（SAT）：晴 Sunny
12/28（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

創造力回升，適合將興趣轉化為實際成果。
本週開運色：暖黃、橙紅

12/21（SUN）：晴 Sunny
12/22（MON）：晴 Sunny
12/23（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/24（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/25（THU）：陰 Cloudy
12/26（FRI）：陰 Cloudy
12/27（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/28（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

內在安全感受考驗，需建立穩定基礎。
本週開運色：紫、淺海綠

12/21（SUN）：暴雨 Rainy
12/22（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/23（TUE）：晴 Sunny
12/24（WED）：晴 Sunny
12/25（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/26（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/27（SAT）：陰 Cloudy
12/28（SUN）：陰 Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

溝通與決策頻繁，文字表達需精準，以避免誤解。
本週開運色：紅紫、黃

12/21（SUN）：晴 Sunny
12/22（MON）：晴 Sunny
12/23（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/24（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/25（THU）：晴 Sunny
12/26（FRI）：晴 Sunny
12/27（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/28（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

財務提升，適合檢視收支與價值定位。
本週開運色：粉玫瑰、藍

12/21（SUN）：晴 Sunny
12/22（MON）：晴 Sunny
12/23（TUE）：晴 Sunny
12/24（WED）：晴 Sunny
12/25（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/26（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/27（SAT）：晴 Sunny
12/28（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

自我定位逐步清晰，但壓力亦隨之而來。
本週開運色：天藍、紫

12/21（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/22（MON）：陰 Cloudy
12/23（TUE）：晴 Sunny
12/24（WED）：晴 Sunny
12/25（THU）：晴 Sunny
12/26（FRI）：晴 Sunny
12/27（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/28（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

低調整理期，適合沉澱與內在修復。
本週開運色：褐、墨綠

12/21（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/22（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/23（TUE）：陰 Cloudy
12/24（WED）：陰 Cloudy
12/25（THU）：晴 Sunny
12/26（FRI）：晴 Sunny
12/27（SAT）：晴 Sunny
12/28（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

社交與團隊互動增加，需分辨理想與現實。
本週開運色：藍、藍綠

12/21（SUN）：晴 Sunny
12/22（MON）：晴 Sunny
12/23（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/24（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/25（THU）：陰 Cloudy
12/26（FRI）：陰 Cloudy
12/27（SAT）：晴 Sunny
12/28（SUN）：晴 Sunny

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

12月21日星座運勢／射手財富充裕！魔羯升職加薪

12月21日星座運勢／射手財富充裕！魔羯升職加薪

小孟老師每日星座運勢解析，12月21日如下：

12月20日星座運勢／巨蟹嘴甜打動財神！

12月20日星座運勢／巨蟹嘴甜打動財神！

容易識人不清三大星座！

容易識人不清三大星座！

最難捉摸星座Top 3

最難捉摸星座Top 3

2026赤馬年「5生肖犯太歲」　牛兔雞都上榜

2026赤馬年「5生肖犯太歲」　牛兔雞都上榜

