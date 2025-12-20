結合台中三大區域故事　原民專刊走進原鄉多元創生新風貌

▲▼台中市和平區公所結合三大區域的故事成冊發表，讓民眾透過故事了解和平區的特色。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

臺中市和平區公所近年積極推動地方創生，整合產業、文化與觀光能量，逐步形塑原鄉兼具深度與溫度的發展樣貌。為將地方行動與創生成果完整記錄並分享，區公所於日前在和平區公所3樓會議室舉辦地方創生專刊《探索行旅‧原味和平》新書發表會，邀請書中受訪夥伴、地方代表與民意代表齊聚交流，共同見證和平區創生軌跡的累積成果。

和平區幅員遼闊、地貌多變，是泰雅族的原鄉，孕育壯麗自然景觀與深厚文化底蘊。本次出版的專刊以「旅行」為閱讀視角，依循大梨山、大甲溪與大安溪三大生活圈鋪陳內容，透過地景、人物與生活故事的交織，呈現和平區從高山農產、文化工藝到部落旅遊與教育深耕的多元樣貌，引領讀者以腳步丈量山谷、以視角貼近部落日常，認識原鄉真實而立體的生活風景。和平區公所吳以山課長代表表示，《探索行旅‧原味和平》是公所與地方夥伴長期合作、逐步累積的成果，透過文字與影像記錄和平區不同區域的生活樣貌與創生行動，讓外界能以更貼近土地的方式認識和平。他指出，專刊不僅是一本文字出版品，更像是一條引領讀者走進原鄉的路徑，期盼透過這樣的紀錄，讓地方努力被看見，也讓在地居民看見自身行動所匯聚出的價值。

和平區代表葛榮正表示，代表會對於本次專刊的出版相當支持，認為《探索行旅‧原味和平》不僅有助於保存地方記憶，也為未來文化整理與書寫奠定基礎，並期待後續能與公所持續合作，逐步推動製作屬於和平區自己的區誌，完整記錄原鄉歷史與發展脈絡。古秀英議員代表陳英瑛助理則分享，她本身亦長期投入和平區泰雅族藝術推廣，對於透過專刊形式協助更多人認識和平區的文化、產業與故事深表肯定，並轉達議員支持立場，表示將持續關注並協助和平區鄉親推動地方創生相關行動，讓原鄉有更多被看見、被理解的機會。