生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最傻眼路殺！秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體　柳丁哥哥感嘆

記者黃翊婷／綜合報導

「柳丁哥哥」甘子禾日前外出採買東西時，意外在新北市秀朗橋下的人行道上，發現一隻遭到路殺的二級保育動物藍腹鷴，讓他感到很驚訝也很惋惜，後續已聯繫生態好友幫忙將藍腹鷴送至農業部生物多樣性研究所，「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中最難忘的經驗。」

柳丁哥哥在秀朗橋下的人行道看見一隻遭路殺的藍腹鷴。（圖／翻攝自Facebook／柳丁哥哥）

▲柳丁哥哥在秀朗橋下的人行道看見一隻遭路殺的藍腹鷴。（圖／翻攝自Facebook／柳丁哥哥）

柳丁哥哥17日在臉書發文表示，「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」，16日早上他行經中和要去採買東西時，發現秀朗橋下的人行道上好像躺著一隻動物，於是趕緊停下來查看，起初只覺得這隻鳥的羽毛很大很美，但仔細一瞧，赫然驚覺有可能藍腹鷴，「不可能啊！這裡算是市區耶！雖然左側遠方有安坑山區，但距離也不算近，以海拔來說，藍腹鷴怎麼可能會出現在這裡啦！」

▲嘉大師生蘭潭後山巧遇保育鳥類藍腹鷴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲藍腹鷴是台灣特有種，俗稱台灣山雞。（資料照／記者翁伊森翻攝）

柳丁哥哥提到，當下他立刻查詢鳥類圖片，確認就是二級保育動物藍腹鷴，由於在市區遇到藍腹鷴遭路殺實在太罕見，他趕緊聯繫生態好友，幫忙將這隻藍腹鷴送至農業部生物多樣性研究所，交給相關單位做進一步的研究，同時也不忘把發現地點的座標上傳至「路殺社—生命守護者」，這將會成為研究中很重要的紀錄。

「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中最難忘的經驗。」柳丁哥哥說，他很常遇到小動物，但並不希望看到動物遭路殺，只希望動物們都能平安。此外，柳丁哥哥也呼籲，若民眾遇到保育類野生動物遭路殺，卻不曉得如何處理，可以致電農業部生物多樣性研究所（04-9276-1331）請求協助。

這絕對是我遇過最傻眼的路殺 沒錯！居然是藍腹鷴！ 而且發現地點居然在秀朗橋下來旁人行道！ 昨天早上行經中和要去買東西 下橋時我眼角撇見 好像有個動物躺在人行道旁 很常遇到路殺動物的我本能的 趕緊停下來查看 一開始我其實還沒認出是藍腹鷴 ...

柳丁哥哥發佈於 2025年12月17日 星期三
相關新聞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

嘉義縣中埔鄉深坑村出現罕見的生態畫面，當地生態農場劉姓業者拍到台灣特有種藍腹鷴鷴雄鳥疑似將母雞誤認為同類雌鳥，不斷追逐母雞意圖交配，還發出急促的鳴叫聲。業者表示，近幾年來保育的觀念抬頭，大家越來越重視自然生態，開玩笑說「連二級珍貴稀有保育的藍腹鷴都來欺負我們家的雞囉！希望以後到處都能看到他的蹤跡」。

金鐘獎／兒童節目3巨頭合體！柳丁哥哥真實年齡超神祕

金鐘獎／兒童節目3巨頭合體！柳丁哥哥真實年齡超神祕

油車坑集水區治理兼顧生態使九九峰生意盎然

油車坑集水區治理兼顧生態使九九峰生意盎然

兒童節目面試者「一開口就裝可愛」！柳丁哥哥：時代已不一樣

兒童節目面試者「一開口就裝可愛」！柳丁哥哥：時代已不一樣

柳丁哥哥遇「貓頭鷹路殺」　專業2步驟處理：非常重要

柳丁哥哥遇「貓頭鷹路殺」　專業2步驟處理：非常重要

柳丁哥哥藍腹鷴

