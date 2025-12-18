最傻眼路殺！秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體　柳丁哥哥感嘆

記者黃翊婷／綜合報導

「柳丁哥哥」甘子禾日前外出採買東西時，意外在新北市秀朗橋下的人行道上，發現一隻遭到路殺的二級保育動物藍腹鷴，讓他感到很驚訝也很惋惜，後續已聯繫生態好友幫忙將藍腹鷴送至農業部生物多樣性研究所，「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中最難忘的經驗。」

▲柳丁哥哥在秀朗橋下的人行道看見一隻遭路殺的藍腹鷴。（圖／翻攝自Facebook／柳丁哥哥）

柳丁哥哥17日在臉書發文表示，「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」，16日早上他行經中和要去採買東西時，發現秀朗橋下的人行道上好像躺著一隻動物，於是趕緊停下來查看，起初只覺得這隻鳥的羽毛很大很美，但仔細一瞧，赫然驚覺有可能藍腹鷴，「不可能啊！這裡算是市區耶！雖然左側遠方有安坑山區，但距離也不算近，以海拔來說，藍腹鷴怎麼可能會出現在這裡啦！」

▲藍腹鷴是台灣特有種，俗稱台灣山雞。（資料照／記者翁伊森翻攝）

柳丁哥哥提到，當下他立刻查詢鳥類圖片，確認就是二級保育動物藍腹鷴，由於在市區遇到藍腹鷴遭路殺實在太罕見，他趕緊聯繫生態好友，幫忙將這隻藍腹鷴送至農業部生物多樣性研究所，交給相關單位做進一步的研究，同時也不忘把發現地點的座標上傳至「路殺社—生命守護者」，這將會成為研究中很重要的紀錄。

「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中最難忘的經驗。」柳丁哥哥說，他很常遇到小動物，但並不希望看到動物遭路殺，只希望動物們都能平安。此外，柳丁哥哥也呼籲，若民眾遇到保育類野生動物遭路殺，卻不曉得如何處理，可以致電農業部生物多樣性研究所（04-9276-1331）請求協助。