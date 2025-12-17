　
東吳設高額獎學金搶頂尖人才　新生4年最多領240萬元

▲▼東吳大學大門。（圖／東吳大學提供）

▲東吳大學設立端木愷校長獎學金，第一志願錄取東吳大學，最高4年可拿到240萬獎學金。（圖／東吳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

為吸引頂尖學生就讀，東吳大學宣布正式設立「東吳大學端木愷校長獎學金」。凡是透過大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道入學，且成績優異學士班新生，以第一志願錄取東吳大學，最高4年可拿到240萬獎學金。

受到少子化影響，為搶新生入學，祭出高額獎學金吸引學生就讀，已成為各大學招生主要策略之一，其中亞洲大學推出以第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金，最受到矚目。而東吳大學也正式設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，分為新生入學成績傑出獎學金及新生入學成績優秀獎學金兩類。

東吳大學表示，新生入學成績傑出獎學金，主要鎖定學測或分科測驗成績表現特別傑出的新生，只要以東吳大學為第一志願錄取，最高可在4年內拿到240萬元獎勵；至於新生入學成績優秀獎學金，則是針對志在東吳且品學兼優的新生，最高可獎勵一學年，每學期發給3萬元獎學金。

▲▼東吳大學設立端木愷校長獎學金，傑出新生最高可以領240萬元。（圖／東吳大學提供）

▲東吳大學設立端木愷校長獎學金，傑出新生最高可以領240萬元。（圖／東吳大學提供）

東吳大學指出，會設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，主要是前故校長端木愷任內致力於高等教育發展，希望透過設立這個獎學金，延續端木愷校長推廣教育、培育人才的精神，獎學金經費則是來自校友及認同東吳大學治校理念的社會人士捐助，並採專帳管理，確保資源長期穩定運作，也希望藉此獎學金吸引更多頂尖高中生選擇東吳。

12/15 全台詐欺最新數據

