共機今年擾台3570架次創新高　國安局：19國公開強調台海穩定

▲我軍F-16狙擊手萊艙監控殲15。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍在台海周邊的軍事行動，立法院外交及國防委員會本周三（17日）邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告。對此，國安局15日釋出最新報告內容指出，中共解放軍今年侵入台灣周邊空域，已達3570架次，創歷年新高；國際也高度關注台海情勢，今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等19個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，多次公開強調「台海和平穩定重要性」。

國安局報告指出，今（2025）年迄 12月15 日，中共各型軍機侵入我周邊空域逾 3,570架次，創歷年新高（去年 3,070架次），另協同共軍艦船執行 39次「聯合戰備警巡」，目的在測試我預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。

國安局表示，中共海警船每月4次，侵入金門限制水域編隊巡航（今年僅10 月未實施），2 月起更不定期侵擾東沙限制水域。12月6日，中共3 艘公務船（ 「海巡 06」 、 「海巡 0802」 、 「東海救115」 ）在臺海中線以西水域航行，並執行所謂「執法與搜救演練」 ；惟福建海事局對外謬稱，本次演練範圍涵蓋「台灣灘」 ，刻意混淆海域位置，藉以炒作中共對台海「管轄權」 。

▼國安局最新報告指出，12月6日，中共3 艘公務船（ 「海巡 06」 、 「海巡 0802」 、 「東海救115」 ）在台海中線以西水域航行，並執行所謂「執法與搜救演練」。（圖／國安局）



國安局表示，今年 5、6 月，共軍首度在西太平洋進行雙航艦航訓，期間「山東號」艦載「殲15」戰機，一度危險逼近日本「P-3C」反潛機；另外，12 月6 日， 「遼寧號」艦載「殲15」戰機在沖繩東南方空域，兩度以雷達鎖定日本「F-15」戰機；12 月9日，中共2 架「轟6K」及俄國 2 架「Tu-95」轟炸機實施聯合巡航，期間侵入南韓、日本防空識別區，並抵近日本四國以南空域。

國安局提到，美國為反制「中」 、俄軍事擴張，12 月10 日派出「B-52」戰略轟炸機，協同日本「F-35」、「F-15」戰機，在日本海實施聯合巡航。12月8 至11 日，美國「華盛頓號」航艦編隊與日本「秋月號」護衛艦，在日本東部海域舉行聯訓。12月 12日，美、日防長舉行電話會談，譴責中共蓄意破壞區域和穩。相關發展顯示，美、日在同盟架構下密切溝通，展現快速應對威脅之嚇阻能力。

國安局表示，中共海警船10月12日在中業島、鐵線礁海域，以水砲攻擊菲國公務船，16日持續侵擾柏礁海域，與越南發生海上對峙；11 月 29 日，中共軍艦、海警船在民主礁海域實施「戰備警巡」 ，驅趕菲律賓公務船；12月8日，中共在渚碧礁對菲國巡邏機發射照明彈，危及人機安全；12 月 12 日，中共海警船在仙賓礁附近海域，對菲國24艘漁船進行水砲射擊，釀3傷及2船受損。

國安局指出，美、日、韓等國已先後向南海國家提供軍、警艦船，以及無人機等裝備，協助建立「海域感知」（MDA）能力。10月13至14日，菲律賓與美國、加拿大、日本、澳大利亞及法國等7國，在南海舉行「齊心協力2025」（SAMA SAMA 2025）海上聯演，測試戰術操作與海戰能力；12 月 9 至13 日，美國與東協舉辦「第二屆海上聯演」 ，提升各國海上危機應處能力。

國安局表示，美盟（包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭）已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。另外，美國與日本、菲律賓加強協作，著手在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。

國安局指出，美軍藉與日本、菲國聯演，將「堤豐」 （Typhon）中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」反艦導彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島。日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」 （Brahmos）反艦導彈。相關部署大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。

▼國安局最新報告，公布國際友盟美國、日本、菲律賓反艦導彈部署圖。（圖／國安局）



在影響評估方面，國安局表示，中共透過海、空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、台海、南海安全情勢緊密串連。美國12 月初發布新版《國家安全戰略》，將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔防務」等3大核心方向。美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo） 12月7 日強調，此一 「拒止型防禦」 （denial defense）構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。

國安局表示，今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等19個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「台海和平穩定重要性」。

國安局提到，針對中共對台脅迫，歐盟、德國分別於今年8 月及10月首度表示，台海適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，並呼籲中共身為聯合國安理會常任理事國，應共同維護國際和平。鑒於台海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺臺力度持續攀升。

▼國安局最新報告提到，針對台海情勢，國際友盟在外交上多次公開強調台海和平穩定重要性。（圖／國安局）

