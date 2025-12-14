5分鐘就淚崩！九把刀看《冠軍之路》爆感動：發誓要更努力

▲紀錄片電影《冠軍之路》日前舉辦試映會，電影將於2026年1月1日上映。（圖／牽猴子提供）

「要記住任何不甘心的感覺！要贏！要相信！」導演兼作家九把刀發文透露，他11日看了紀錄片《冠軍之路》，他才看5分鐘，就忍不住淚崩，內心滿滿感動，「真的太感謝台灣集體喝采，全民熱淚奔騰的一刻！被雄壯地記錄下來！」

九把刀在臉書粉專「九把刀 Giddens Ko」上發文分享，他11日觀看紀錄片《冠軍之路》，記錄台灣在棒球12強賽奪冠的歷程。該片從2013年的巨大失落談起，短短5分鐘內就讓他情緒潰堤，充滿感觸、感動與感謝，感謝咬著牙想贏下全世界的年輕球員，也感謝背負悔恨、扛起新世代的老面孔，每一張臉都是他的青春。

九把刀也特別提到，非常厲害的日本隊作為台灣在12強賽的最後對手，居然出現在紀錄片的幕後訪問，大方分享與台灣交手的心境。這讓他更加敬佩，並直呼「難怪舉國棒球超強」。

九把刀說，有酸民質疑為何要拍冠軍紀錄片，彷彿未來不會再贏，但他覺得這「大錯特錯」，因為這是一部能帶給所有台灣人雄心壯志的作品，記錄英雄們、老壯新世代、幕後訓練團隊的聯手，「大笑！大哭！真的太感謝台灣集體喝采，全民熱淚奔騰的一刻！被雄壯地記錄下來！」

九把刀最後感性寫下，他在看到一半時，就從心底發誓要更努力，「要記住任何不甘心的感覺！要贏！要相信！相信！相信！要相信啊！」