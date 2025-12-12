　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國博物館失竊！　4男子從從容容偷走600多件文物

▲▼英國南部布里斯托城市博物館與美術館（Bristol Museum）。（圖／翻攝官網）

▲英國南部布里斯托城市博物館與美術館（Bristol Museum）。（圖／翻攝官網）

記者葉國吏／綜合報導

英國警方今天證實，布里斯托一間博物館在今年九月發生重大竊案，超過600件涉及英國及前殖民地歷史的珍藏文物被盜，包含軍事勳章、珠寶和各類裝飾品。警方正積極調查，並呼籲市民協助提供線索，盼能早日找回這批具有重要文化價值的收藏。

亞芬和索麥塞（Avon and Somerset）警方表示，失竊的地點是布里斯托市的一棟大樓，該處用來保存大英帝國與國協收藏品。監視器畫面顯示，9月25日凌晨有四名男子出現在大樓外，手提袋子且穿著帽子或連帽衫，警方目前正尋求與這四人對話以釐清案情。

負責此案的警官柏甘（Dan Burgan）指出，被盜文物不只軍事勳章和珠寶，還包括雕刻象牙、銀器、青銅雕像等裝飾品，以及部分自然史標本如地質標本。他強調，許多藏品都是民眾捐贈，承載著城市及英國多層次歷史的見證，這次損失對當地意義重大。

警方表示，希望社會大眾能提供任何相關資訊，以協助找回這批珍貴文物。他們也呼籲目擊者或知情人士主動聯繫，協助識別出監視器拍到的四名男子，期望此案能早日破案，還給城市歷史完整面貌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GPT-5.2今上線！　OpenAI奧特曼：1月前退出紅色警
甲骨文爆雷害慘AI概念股！台積電ADR跌1.43％　道瓊漲6
高雄、台南一夜4震！最大規模4.7　網友嚇到睡不著：大地震前

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日OL曖昧4個月驚覺遭騙砲　怒告「侵犯貞操權」獲賠30萬

英國博物館失竊！　4男子從從容容偷走600多件文物

甲骨文爆雷害慘AI概念股！台積電ADR跌1.43％　道瓊漲646點創新高

世界最大「1.6萬恐龍足跡」驚人發現　空拍壯觀三指腳印

馬克宏想邀習近平參加G7峰會　日本要法國謹慎

烏克蘭願讓地求停火？　德國證實提案已交美國總統川普

韓幼齒嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」字！她查完嚇傻：太噁了吧

高市內閣支持率小跌「仍飆近60%」！　民調：領導力是關鍵

怕老婆外遇！　韓男趁泰籍妻睡著「煮沸熱水潑臉」害毀容

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰副總理拋震撼彈　規模有望超越上海

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

女賣高雄屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝！

日OL曖昧4個月驚覺遭騙砲　怒告「侵犯貞操權」獲賠30萬

英國博物館失竊！　4男子從從容容偷走600多件文物

甲骨文爆雷害慘AI概念股！台積電ADR跌1.43％　道瓊漲646點創新高

世界最大「1.6萬恐龍足跡」驚人發現　空拍壯觀三指腳印

馬克宏想邀習近平參加G7峰會　日本要法國謹慎

烏克蘭願讓地求停火？　德國證實提案已交美國總統川普

韓幼齒嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」字！她查完嚇傻：太噁了吧

高市內閣支持率小跌「仍飆近60%」！　民調：領導力是關鍵

怕老婆外遇！　韓男趁泰籍妻睡著「煮沸熱水潑臉」害毀容

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰副總理拋震撼彈　規模有望超越上海

開戰仍可上班課？　黑熊學院：飛彈很貴不可能狂打

日OL曖昧4個月驚覺遭騙砲　怒告「侵犯貞操權」獲賠30萬

高雄、台南一夜4震！最大規模4.7　網友嚇到睡不著：大地震前兆？

英國博物館失竊！　4男子從從容容偷走600多件文物

GPT-5.2正式亮相！長文件推理逼近滿分、企業應用大進化

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

錢包什麼顏色最招財？6款招財色推薦＋選色指南讓你錢不離身

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

今年最後一波除息秀！　14檔ETF吸逾200萬人參與

追基隆河油污元兇！　偷排業者深夜3聲押2交保

【9工人罹難】全聯倉儲大火遭起訴！　業者：負責任面對司法調查

國際熱門新聞

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

隨身行李超重？　旅遊達人傳授闖關密技

22歲孕婦遭剖腹取嬰慘死　孩子的爸竟是繼父

吃飯也燃脂　負卡路里食物越吃越瘦

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

甲骨文財報炸裂　台積電ADR跟著跌

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

美股分歧！道瓊創歷史新高、那指翻黑

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面