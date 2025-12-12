英國博物館失竊！　4男子從從容容偷走600多件文物

▲英國南部布里斯托城市博物館與美術館（Bristol Museum）。（圖／翻攝官網）

記者葉國吏／綜合報導

英國警方今天證實，布里斯托一間博物館在今年九月發生重大竊案，超過600件涉及英國及前殖民地歷史的珍藏文物被盜，包含軍事勳章、珠寶和各類裝飾品。警方正積極調查，並呼籲市民協助提供線索，盼能早日找回這批具有重要文化價值的收藏。

亞芬和索麥塞（Avon and Somerset）警方表示，失竊的地點是布里斯托市的一棟大樓，該處用來保存大英帝國與國協收藏品。監視器畫面顯示，9月25日凌晨有四名男子出現在大樓外，手提袋子且穿著帽子或連帽衫，警方目前正尋求與這四人對話以釐清案情。

負責此案的警官柏甘（Dan Burgan）指出，被盜文物不只軍事勳章和珠寶，還包括雕刻象牙、銀器、青銅雕像等裝飾品，以及部分自然史標本如地質標本。他強調，許多藏品都是民眾捐贈，承載著城市及英國多層次歷史的見證，這次損失對當地意義重大。

警方表示，希望社會大眾能提供任何相關資訊，以協助找回這批珍貴文物。他們也呼籲目擊者或知情人士主動聯繫，協助識別出監視器拍到的四名男子，期望此案能早日破案，還給城市歷史完整面貌。