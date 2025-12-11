　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出租黃金商辦遭占用！學學文創槓玉山航空　台玻總裁夫婦開告

▲▼台灣玻璃公司總裁台豐高爾夫球場董事長林伯實與妻子徐莉玲，出席富邦金大董蔡明忠女兒婚宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲台玻總裁夫婦槓上玉山航空，控租約到期不搬，士院裁定先補51萬裁判費才能進入實質審理。（ETtoday資料照／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

台玻集團總裁林伯實夫人徐莉玲創立、長年深耕藝文與設計領域的學學文創，因租賃爭議與玉山航空對簿公堂，林控玉山航空承租北市精華地段大樓8樓整層空間，租約期滿仍未騰空，積欠費用累積多年。士院審酌建物市價、欠費與占用利益後，核定訴訟標的近5884萬元，裁定學學文創須補繳51萬餘元裁判費才能進入實質審理。

裁定書指出，學學文創持有該棟8樓商辦，含主建物與共有部分，總面積約1,311平方公尺，玉山航空長期承租，但租約在今年6月1日到期後並未搬離，導致原告無法重新規劃空間。

學學文創表示，玉山航空除占用不還，尚積欠租金、管理費與車位清潔費共257萬3,132元，並須自租期屆滿起按月支付64萬3,283元占用利益，因此向法院提出3項請求：返還房屋、給付欠費、給付占用利益。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲學學文創控玉山航空租約到期不搬，法院要他們先補51萬裁判費。（圖／AI製）

玉山航空則抗辯，費用計算方式與實際使用狀況不符，雙方對租約終止後的交屋安排也存有歧見，否認有惡意占用或積欠不付的情況。

法官依民事訴訟法規定，返還房屋案件應以建物起訴時的交易價值作為訴訟標的，法官依地政資料計算，該建物價值為5586萬1546元，加上欠費與占用利益，總額達5884萬2091元。依此金額計算，第一審應繳裁判費為54萬8380元，扣除原告已繳部分，尚須補繳51萬6694元。

法官裁定原告須於7日內補齊裁判費，否則將依法駁回起訴，同時強調，本裁定僅屬程序審查，並未判定玉山航空是否欠租或違法占用；若原告完成補費，案件才會進入實質審理。

沒刷卡卻收扣款簡訊！屏東男大生急衝派出所　報警阻盜刷

空軍淫中尉酒後爬上床！強擼男部屬17分鐘　還傳訊：謝謝你配合

撞上小跑衝出行人挨罰7200元　騎士「僅1秒反應」結局逆轉

2泰女免費遊台藏暗盤！「口吞塞肛」115顆毒球...入境秒送醫

幫女友人出頭連轟2槍！他中彈倒地送醫撿回一命　狂男涉2罪起訴

恐嚇柯建銘「殺全家」引500警駐守　檢警查出房仲男暴打206通電話

獨／富二代3P電擊性虐女友致死！出獄又鬧事　半夜掏槍扁弟弟

法務部行政執行署11主管迎新職　鍾志正升副署長明年1/16到任

快訊／全聯倉儲大火奪9命　滿周年前「全聯3公司14人」遭起訴

太子集團涉遊艇洗錢！管理負責人千金是名校高材生　開賓士上學

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

