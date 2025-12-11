出租黃金商辦遭占用！學學文創槓玉山航空　台玻總裁夫婦開告

▲台玻總裁夫婦槓上玉山航空，控租約到期不搬，士院裁定先補51萬裁判費才能進入實質審理。（ETtoday資料照／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

台玻集團總裁林伯實夫人徐莉玲創立、長年深耕藝文與設計領域的學學文創，因租賃爭議與玉山航空對簿公堂，林控玉山航空承租北市精華地段大樓8樓整層空間，租約期滿仍未騰空，積欠費用累積多年。士院審酌建物市價、欠費與占用利益後，核定訴訟標的近5884萬元，裁定學學文創須補繳51萬餘元裁判費才能進入實質審理。

裁定書指出，學學文創持有該棟8樓商辦，含主建物與共有部分，總面積約1,311平方公尺，玉山航空長期承租，但租約在今年6月1日到期後並未搬離，導致原告無法重新規劃空間。

學學文創表示，玉山航空除占用不還，尚積欠租金、管理費與車位清潔費共257萬3,132元，並須自租期屆滿起按月支付64萬3,283元占用利益，因此向法院提出3項請求：返還房屋、給付欠費、給付占用利益。

▲學學文創控玉山航空租約到期不搬，法院要他們先補51萬裁判費。（圖／AI製）

玉山航空則抗辯，費用計算方式與實際使用狀況不符，雙方對租約終止後的交屋安排也存有歧見，否認有惡意占用或積欠不付的情況。

法官依民事訴訟法規定，返還房屋案件應以建物起訴時的交易價值作為訴訟標的，法官依地政資料計算，該建物價值為5586萬1546元，加上欠費與占用利益，總額達5884萬2091元。依此金額計算，第一審應繳裁判費為54萬8380元，扣除原告已繳部分，尚須補繳51萬6694元。

法官裁定原告須於7日內補齊裁判費，否則將依法駁回起訴，同時強調，本裁定僅屬程序審查，並未判定玉山航空是否欠租或違法占用；若原告完成補費，案件才會進入實質審理。