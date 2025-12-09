　
注意！全台9縣市明天大停水　一早就沒水用

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台水呼籲受影響用戶於停水前六小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣自來水公司宣布，因多項管線更新與設備改善工程，10日對全台九個縣市實施計畫性停水，包含桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東與宜蘭。台水呼籲用戶於停水前六小時完成儲水，並關閉抽水馬達電源，避免設備損壞與火災風險。

以下為各地詳細停水資訊整理為以下：

●桃園市

停水時間：10日10:30 至 18:30

停水區域：龜山區文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路

原因：辦理文桃路425號旁新舊管線連接作業

●新竹市

停水時間：10日09:00 至 18:00

停水區域：

東區：客雅大道、新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街

香山區：元培街、客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏三街、芝柏二街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳三街、香檳二街、香檳五街、香檳南街、香檳東街、香檳街

原因：配合台電辦理新香街加壓站配電設備改善

●台中市

西屯區

停水時間：10日08:30 至 17:00

停水區域：上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里

備註範圍：青海路二段以北、甘肅路二段與文心路三段以西、河南路二段以南

原因：汰換櫻花路等處管線與改接沿線用戶

霧峰區

停水時間：10日08:00 至 17:30

停水區域：丁台路、中投公路、中投東路一段、中投西路一段、六股路

原因：汰換四德南路等處管線，日施工、夜回水

●雲林縣

停水時間：10日22:00 至 次日04:00

停水區域：仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、建國路、文仁路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華興街

原因：北港地區進行管網維護及漏水調查作業

●嘉義縣 

民雄鄉

停水時間：10日08:00 至 17:00

停水區域：豐收村

原因：汰換管線施工

溪口鄉

停水時間：10日09:00 至 17:00

停水區域：成功路、新生街、民族東路、溪民路

原因：管線汰換施工

●台南市

安南區

停水時間：10日00:00 至 05:00

停水區域：安明路二、三段、本田路二段（單雙側）、鹿耳門大道一段右側（含工業一路至八路、科技一路至五路、塩田路、鹽安路、鹽田街等）

原因：夜間作業進行管線汰換

山上區

停水時間：10日09:00 至 18:00

停水區域：南洲里、山上里

原因：辦理山上衛生所與山上國中前管線更新

●高雄市

仁武區

停水時間：10日08:00 至 15:00

停水區域：京吉一路、京吉二路、京吉三路、京吉五路、京吉六路、京吉七路、嘉東路、澄德路、澄觀路

原因：分區計量管網建置及漏水調查

內門區、田寮區

停水時間：10日09:00 至 18:00

停水區域：內門區瑞山里田仔墘、內門區內東里州界、田寮區古亭里湖底

原因：汰換高136線段輸水管線，復水需較多時間

●屏東縣

停水時間：10日09:00 至 16:30

停水區域：建國路119巷、107巷、光明街、建南路、永大路等周邊

原因：斷管連接施工

●宜蘭縣

停水時間：10日13:00 至 17:00

停水區域：

三星鄉：三星路一段、大埔一路、大埔二路、柯林三路、柯林五路、柯林六路

冬山鄉：柯林七路、柯林六路

原因：供水延管及新舊管連絡工程

台水提醒，受影響地區用戶應於停水前儲水並檢查家中抽水馬達，避免在無水狀況下空轉，確保設備與居家安全。更多資訊可查詢台水官網或撥打客服專線。

