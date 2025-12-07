大學生戶籍寄校「遭疑享雙重福利」　學團澄清：爭取抽宿舍權益

▲立法院明天舉行《大學法》修法公聽會。圖為之前學生團體與立委舉行記者會並提出相關訴求。（圖／記者湯興漢攝）

立法院預計明（8日）舉行《大學法》修法公聽會，其中新增條文要求學生可將戶籍遷入學校宿舍，卻仍可享有原戶籍地福利，遭外界質疑讓大學生可享有雙重福利。台學聯澄清，該法目的是希望各大學都開放讓學生可將戶籍寄放在學校，但不影響學生抽宿舍的權益，且目前僅有少數大學開放學生遷戶籍，或開放也可讓大學生就近監督自己生活圈的民代。

立法院明天將舉行《大學法》修法公聽會，各界紛紛提出相關版本建議。其中立委范雲提出修法版本，擬在第32條之3新增內容，「學生得依其居住事實，申請遷入戶籍至大學。學生因就學需要，依其居住事實將戶籍遷入大學或租賃住宅，不影響其遷出原戶籍地前所應享有之權益。」包括台學聯等單位都予以支持。

教育部在2022年調查，全台共有11所大專院校，有學生申請戶籍遷入，人數則從個位數至百人不等。其中又以金門大學、東華大學為最大宗，而學生將戶籍遷到金門大學，主要是享有離島居民機票優惠和金門縣民福利，像是配售高粱酒等，但畢業後得遷出。

不過，該條文內容文字，「不影響其遷出原戶籍地前所應享有之權益」，讓外界認為大學生想要享有原戶籍地與遷入大學所屬縣市的福利，等於是享受雙重福利。

台學聯理事長陳昱仁澄清，外界誤會條文意思，主要目前僅有金門大學、東華大學少數大學，允許學生將戶籍地遷到大學或宿舍，不少大學生擔心戶籍遷到大學，會影響抽學校宿舍的權利，像是原本戶籍地在高雄時可以抽學校宿舍，但遷到台北就喪失，才會增加此一條文，或許文字內容讓外界誤會，未來可以再斟酌。

陳昱仁進一步表示，大學生生活四年都在所屬的縣市，但若發生問題要找政治人物陳情，卻因為沒有選票而不受重視，若能開放各大學都讓學生將戶籍遷到學校，也可就近監督所屬戶籍生活圈的民代。

針對《大學法》修法，教育部指出，將持續和學生團體等相關單位溝通，學生如設籍於某縣市，則可享該縣市福利措施並於設籍所在地進行投票。學生如休學或畢業而到學校辦理手續時，學校會確認學生戶籍是否遷出學校。

台大也表示，學生得依居住事實申請遷入戶籍，故台大並未請學生另行說明設籍原因。據了解，部分學生是因為申請補助、選舉或其他個人行政需求而設籍在宿舍。至於大學法修法，因修正牽連層面甚廣，相關修正案的版本是否會與現行法規有所牴觸等仍有疑慮，需廣泛討論並審慎研議，目前尚無具體意見。