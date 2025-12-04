　
政治

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

▲▼第49屆臺日經濟貿易會議，蘇嘉全，隅修三。（圖／記者周宸亘攝）

▲第49屆台日經濟貿易會議。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

日中關係緊張，日本台灣交流協會長隅修三今（4日）於「第49屆台日經濟貿易會議」指出，現在國際環境動盪不安，前途發展情勢難測。國際貿易體系面臨日益緊張的局面，甚至有人試圖以武力或威脅的手段，單方面來改變現狀。在此情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴友人，日本與台灣擁有同樣的基本價值觀，並且具有密切的經貿關係和人員交流來往。

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今（4日）下午於台北圓山大飯店崑崙廳舉行「第49屆台日經濟貿易會議」。本次會議我方代表團由台灣日本關係協會長蘇嘉全擔任團長；日本代表團由日本台灣交流協會長隅修三擔任團長，2會會長將於會上簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。

蘇嘉全於開幕致詞時表示，台日經貿會議作為雙邊最具代表性的對話平台，長年在各界努力之下，已成為深化合作與共榮發展的重要象徵。近年來台日夥伴關係持續升溫，雙方在科技、能源及產業合作上成果豐碩。作為台日產業合作的指標，台積電雄本一廠、二廠正按計畫推進，目標於2027年底啟用，我方將持續帶動上下游供應鏈與人才的交流。

▲▼第49屆臺日經濟貿易會議，蘇嘉全。（圖／記者周宸亘攝）

蘇嘉全指出，日本首相高市早苗內閣上任後，持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平，以及支持自由開放印太區域的基本立場，也為強化台日經貿夥伴關係提供良好基礎。

蘇嘉全提到，中國今年10月開始對日本祭出經濟施壓與不當制裁，令人不禁想起中國也曾禁止進口台灣鳳梨，造成台灣農民巨大的損失。當時日本前首相安倍晉三以堅定行動力挺台灣，帶給台灣國民深刻且溫暖的支持。

蘇嘉全強調，我方現在除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全且優質的農漁產品，展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。

隅修三致詞時則說，現在國際環境動盪不安，前途發展情勢難測。長期以來，支持全球貿易和投資發展的國際貿易體系，如今卻面臨日益緊張的局面，甚至有人試圖以武力或威脅的手段，單方面來改變現狀。在這種情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴友人，日本與台灣擁有同樣的基本價值觀，並且具有密切的經貿關係和人員交流來往。

隅修三指出，這點在最近於韓國舉行的亞太經合會領袖會議當中，日本新任首相高市早苗與台灣代表林信義進行了會談，雙方同意繼續深化日台在經濟、防災等廣泛領域的合作與交流，更明確的展現出日台深厚的合作關係。

隅修三提到，截至今年10月止，台灣赴日遊客人次已累計超過560萬，今年全年訪日人次確定將超過去年的604萬人次。謹藉這個機會，向所有造訪日本的台灣朋友致以最誠摯的謝意。

▲▼第49屆臺日經濟貿易會議。（圖／記者周宸亘攝）

隅修三表示，在本日的全體會議舉辦前，上月10至13日，已先後舉行分組會議。他本身亦擔任日本經濟產業省大臣諮詢機構總合資源能源調查會長，了解到，上月舉辦的各組分組會議當中，就改善台灣電力產業的投資環境，雙方進行熱烈討論。稍後，他與蘇嘉全將一同簽署本次各分組會議討論結果的同意議事錄。

隅修三說，雖然在此次會議中，有一部分議題仍難以達成一致，但相信，只要日台在深厚互信基礎上，持續秉持誠意對話，分享智慧，一定能夠克服這些困難。

他也感謝日本和台灣相關人士，為改善日台經貿交流環境所做的貢獻，例如台積電進駐日本熊本後，加強日台半導體供應鏈，以及解除對日本食品的進口管制等，這些都是大家的支持與協助的成果。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

