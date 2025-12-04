國1潭子段4車追撞　機場接送司機頸斷慘死！遭撞砂石車卻跑了

記者鄧木卿／台中報導

國道1號南向170.2公里處今（4）天凌晨1時10分發生重大車禍，42歲林姓男子駕駛聯結車追撞砂石車，再追撞白色自小客車，不料，他的車尾竟遭33歲彭姓男子駕駛的黑色賓士租賃車撞上，彭男頸部斷裂送醫不治，車內4名乘客輕傷，另外，遭追撞的砂石車未留在現場釐清責任，警方將通知到案說明。

▲▼國一深夜潭子段4車追撞1死9傷，機場接送賓士司機頸斷身亡。（圖／民眾提供，下同）

林男駕駛營半聯結車行經該地外線車道時，撞擊前方由64歲吳男駕駛的砂石車，林男方向盤一轉，續撞擊內側車道47歲顏男駕駛的白色自小客車，不料，林男的右後車尾竟遭後方彭男撞擊。

初步了解，彭男是負責機場接送的租賃車司機，頸部斷裂，2點送到光田醫院，3點16分宣告死亡，車內31歲女乘客，意識清楚，口鼻出血；43歲和26歲男乘客，雙手肩膀疼痛，50歲男乘客，意識模糊，胸痛。

顏男意識清楚，擦挫傷，另車內11歲女童、40歲女子輕傷，聯結車上的貨物掉落北上車道，遭波及的白色特斯拉，28歲駕駛牙齒斷裂。

另外，由吳男駕駛被撞的砂石車未停留在現場，警方已連繫吳男，並通知他儘速到案說明。依據道路交通管理處罰條例第185條之4，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

這起事故3時41分排除，恢復全線通車，有關肇事經過及肇因研判，由泰安分隊依規定調查釐清。