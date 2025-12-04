美副助卿重申維護台海和平　專家警告：中國下一步恐施壓南韓





▲ 費德瑋表示，美韓將與印太夥伴合作維持台海和平。（圖／翻攝自CSIS）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）3日在韓美戰略論壇上重申，美國將與南韓等印太夥伴緊密合作，堅決維護台海、南海及區域和平穩定，同時強調美韓同盟已進入歷史性轉型期，從傳統安全聯盟擴展為全面性經濟與產業夥伴關係。

費德瑋在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的論壇上指出，總統川普10月訪韓期間為美國經濟帶來數十億美元投資，並達成多項重大協議。他表示，「南韓對美國再工業化的承諾至關重要，我們需要南韓持續投資關鍵領域，不論是造船、能源、半導體、製藥、關鍵礦產，還是人工智慧和量子技術。」

針對兩國合作新方向，費德瑋提及美國支持南韓建造核動力常規武裝潛艦，雙方將共同識別並解決相關需求與挑戰。為促進投資落地，美國已在首爾大使館設立韓國投資貿易處（KIT），協助專業人員以臨時簽證赴美培訓美國勞工。

另一方面，CSIS朝鮮半島項目主席車維德（Victor Cha）在論壇上警告，中國目前聚焦對日本施壓，但下一個目標可能轉向南韓，尤其針對美韓核動力潛艦合作計畫，認為南韓不應對中國對日舉動默不作聲。

車維德也對川普明年4月的中國行表示關切，強調各界期望屆時美中協議不會損害盟友權益，而是在緩解緊張的同時維護基本盟友利益。