全台1809支測速照相「新北最多」　內政部擬汰除不合理點位

▲全台有1809處測速照相。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者李姿慧／台北報導

藝人陳為民指台灣道路測速照相機密度高是國恥，根據內政部統計，全台測速照相設備高達1809處，其中最多的縣市為新北市，高達251處，不過開單最多則是台北市，今年截至10月已開出30萬張罰單。內政部今赴立法院交通委員會報告指出，將研擬測速照相設置及調整標準，調整和汰除不合理執法點位。

陳為民日前在臉書發文指出，台灣的測速照相機跟疾病似的快速增加，比軍事基地和監獄密度都高，是「國恥」。立法院交通委員會今邀交通部、內政部、教育部等進行行人地獄改善成效暨測速照相、速限等檢討專案報告，內政部報告指出，我國建置測速照相設備共計1809處，另建置測速執法點位數量前3高之單位為新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處。

此外，今(114)年1月至10月依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，取締「駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速」前3高之單位為台北市政府警察局計30萬620件、桃園市政府警察局計23萬9973件、台中市政府警察局計21萬9515件。

內政部報告指出，已研擬策進作為，其中交通工程改善先行，警政署將要求各警察機關，除持續分析轄內易肇事地點及路段外，並應優先會同交通主管機關就道路標誌、標線、號誌等交通工程面向採取改善措施，以交通工程改善作為降低交通事故之首要手段。倘經評估交通工程手段仍無法有效降低事故風險時，方設置測速照相等科技執法設備，以強化交通安全管理。

此外，內政部也將研擬測速照相設備設置及調整標準，內政部指出，將就「取締一般交通違規作業程序」所涉測速照相事項，增訂設備之設置與調整標準，研擬更具體之設置條件，並訂定成效評估指標，以調整及汰除不合理之執法點位，避免造成社會不良觀感。

另測速照相設置原則及地點強化透明化，內政部表示，測速執法目的在於減少交通事故發生，促使民眾養成遵守交通法規習慣，維護行車安全及交通秩序，並非以取締用路人為主要目的，測速照相執法設備之設置地點不得位於隱蔽處，並應設有明確警告標誌，使用路人得以預先知悉並採取適當減速行為，避免因急煞致生事故，始符合測速照相執法設置之目的與精神。