　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台1809支測速照相「新北最多」　內政部擬汰除不合理點位

▲網友發現山陀兒颱風的17級強風下，高雄唯一不會損壞的公設就是測速照相機 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全台有1809處測速照相。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者李姿慧／台北報導

藝人陳為民指台灣道路測速照相機密度高是國恥，根據內政部統計，全台測速照相設備高達1809處，其中最多的縣市為新北市，高達251處，不過開單最多則是台北市，今年截至10月已開出30萬張罰單。內政部今赴立法院交通委員會報告指出，將研擬測速照相設置及調整標準，調整和汰除不合理執法點位。

陳為民日前在臉書發文指出，台灣的測速照相機跟疾病似的快速增加，比軍事基地和監獄密度都高，是「國恥」。立法院交通委員會今邀交通部、內政部、教育部等進行行人地獄改善成效暨測速照相、速限等檢討專案報告，內政部報告指出，我國建置測速照相設備共計1809處，另建置測速執法點位數量前3高之單位為新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，今(114)年1月至10月依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，取締「駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速」前3高之單位為台北市政府警察局計30萬620件、桃園市政府警察局計23萬9973件、台中市政府警察局計21萬9515件。

內政部報告指出，已研擬策進作為，其中交通工程改善先行，警政署將要求各警察機關，除持續分析轄內易肇事地點及路段外，並應優先會同交通主管機關就道路標誌、標線、號誌等交通工程面向採取改善措施，以交通工程改善作為降低交通事故之首要手段。倘經評估交通工程手段仍無法有效降低事故風險時，方設置測速照相等科技執法設備，以強化交通安全管理。

此外，內政部也將研擬測速照相設備設置及調整標準，內政部指出，將就「取締一般交通違規作業程序」所涉測速照相事項，增訂設備之設置與調整標準，研擬更具體之設置條件，並訂定成效評估指標，以調整及汰除不合理之執法點位，避免造成社會不良觀感。

另測速照相設置原則及地點強化透明化，內政部表示，測速執法目的在於減少交通事故發生，促使民眾養成遵守交通法規習慣，維護行車安全及交通秩序，並非以取締用路人為主要目的，測速照相執法設備之設置地點不得位於隱蔽處，並應設有明確警告標誌，使用路人得以預先知悉並採取適當減速行為，避免因急煞致生事故，始符合測速照相執法設置之目的與精神。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實
濱崎步哭了！　「無人演唱會」內幕曝：她低頭求大家
坑上百醫師、企業家20億！　美魔女人妻副會長曝光
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁！　64元買食物就
獨／多人願出律師費！　送電鍋清潔員一句話婉拒
翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵：以後都收賄49999
才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售
快訊／國10嚴重車禍！大小車連環撞傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

立委提淡江大橋先辦「地方鄉親體驗」活動　陳世凱：一定滿足需求

台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

一早尖峰「同事裝2000cc水」　他排後面超火大！全場吵翻：很賭爛

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

國泰世華連3年舉辦「永續金融探索營」　伴百位學童共學金融知識、強化識詐能力

彰化市、和美12/16停水23小時！影響60里　範圍一次看

快訊／09:32嘉義大埔規模3.3地震　「4縣市有感」最大震度2級

「一碗10元」成絕響！台南35年林家肉燥飯熄燈...熟客不捨

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

立委提淡江大橋先辦「地方鄉親體驗」活動　陳世凱：一定滿足需求

台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

一早尖峰「同事裝2000cc水」　他排後面超火大！全場吵翻：很賭爛

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

國泰世華連3年舉辦「永續金融探索營」　伴百位學童共學金融知識、強化識詐能力

彰化市、和美12/16停水23小時！影響60里　範圍一次看

快訊／09:32嘉義大埔規模3.3地震　「4縣市有感」最大震度2級

「一碗10元」成絕響！台南35年林家肉燥飯熄燈...熟客不捨

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

被當詐團人頭戶　她靠「17分鐘通話」自證獲判無罪

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

光芒700萬簽穆林斯補強中外野　外野人滿為患恐啟動交易潮

颱風干擾仍不減進度　台9線馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月底搶通

為什麼散戶投資總是輸？　政大前校長揭2致命錯誤

餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

不只是解救乾荒！CREED、THREE給你香氣療癒新體驗

賣股吸金2.7億！「絕對能源」集團17人起訴　主嫌遭求刑18年

【最後的旅程】退休校長登玉山失聯4天 搜救隊吊掛遺體下山

生活熱門新聞

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

明再探12℃　下波變天時間曝

台大爆肺結核傳染　衛生局匡列多名學生

高中生惡搞燒壞鍋子　老師帶人上門道歉

「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

走路方式不同效益差5倍！醫揭黃金時長

逛清水寺驚見8字台味標語！台人全笑翻

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

更多熱門

相關新聞

馬太鞍溪中繼屋12月底完工　1月中旬可讓災民入住

馬太鞍溪中繼屋12月底完工　1月中旬可讓災民入住

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，導致部分居民面臨安置問題。內政部國土管理署今（3日）表示，為快速提供花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重災戶中繼安置處所，經調查，有41戶有中繼屋需求，在10月31日進場施作後，所有工程將在12月底全數完工，預計明（115）年1月中旬前讓民眾入住。

錢麗喊給中共在台執政機會　劉世芳嗆矛盾：回中國就好

錢麗喊給中共在台執政機會　劉世芳嗆矛盾：回中國就好

桃園市取締噪音車　榮獲「城市治理卓越獎」

桃園市取締噪音車　榮獲「城市治理卓越獎」

海纜頻遭破壞　立院初審通過「危害氣象設備」罰200萬

海纜頻遭破壞　立院初審通過「危害氣象設備」罰200萬

侯友宜批淡江大橋路跑未溝通　陳世凱：看紀錄就不會誤解

侯友宜批淡江大橋路跑未溝通　陳世凱：看紀錄就不會誤解

關鍵字：

測速照相取締交通部內政部標準設置

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面