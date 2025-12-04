　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘋果設計部門大將戴伊出走　跳槽Meta效力

▲▼消息人士說，蘋果與騰訊和字節跳動的討論，還處於初期的階段。由於談判未公開，他們婉拒透露姓名。（圖／路透）

▲美國蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國蘋果公司（Apple）今天證實，Meta Platforms成功招募Alan Dye（戴伊）加入其團隊。戴伊現任蘋果人機介面設計副總裁，將於今年年底正式跳槽Meta，出任首席設計長。此舉凸顯Meta進一步拓展人工智慧（AI）設備市場的企圖心。

作為蘋果的重要設計人物，戴伊自2006年進入公司，並自2015年起帶領人機介面設計部門。他曾參與多款知名產品的外觀及功能設計，包括iPhone X、Apple Watch以及近期發表的Vision Pro頭戴裝置，深度影響蘋果的產品設計方向。此外，他也負責主導蘋果主要作業系統和應用程式的多次改版，為公司核心技術創新貢獻良多。

Meta此番挖角動作無疑引發業界關注。彭博報導指出，Meta擁戴伊為首席設計長，是其在AI消費設備市場布局的重要一環，顯示該公司正加速進軍相關領域。Meta的舉措不僅展現其對未來技術的野心，也可能對蘋果的設計團隊帶來挑戰。

針對戴伊的離任，蘋果已迅速安排接班人選。知情人士透露，蘋果資深設計師Stephen Lemay（李梅）將接任人機介面設計主管一職，確保團隊運作不受影響。這場高層人事變動，折射出科技業競爭的白熱化，也讓各界更加關注蘋果與Meta未來的技術博弈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％
快訊／國一南下凌晨嚴重車禍！車輛殘骸噴滿地「傷亡不明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％

普丁接受「部分美方和平方案」！　烏克蘭將赴美會談判

快訊／全日空1航班「發動機故障」　緊急折返迫降羽田機場

男子阿布達比遭拘捕「還沒回台」！　外交部說明

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定　跨國凍結資產擴大中

跟風TikTok踹門挑戰！　3屁孩拍片完「秒被警察包圍上銬」

以色列稱歸還遺骸「與人質不符」　承諾未來幾天開放拉法口岸

緬甸炸毀「12層樓高」詐騙大本營！夷平瞬間曝　遣返1208中國人

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％

普丁接受「部分美方和平方案」！　烏克蘭將赴美會談判

快訊／全日空1航班「發動機故障」　緊急折返迫降羽田機場

男子阿布達比遭拘捕「還沒回台」！　外交部說明

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定　跨國凍結資產擴大中

跟風TikTok踹門挑戰！　3屁孩拍片完「秒被警察包圍上銬」

以色列稱歸還遺骸「與人質不符」　承諾未來幾天開放拉法口岸

緬甸炸毀「12層樓高」詐騙大本營！夷平瞬間曝　遣返1208中國人

輝達被罵爆！　GeForce NOW台灣訂閱新方案竟比美國貴6.5倍

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕！身分曝光

短裙女疑躲正宮　「高樓爬牆躲隔壁」全錄影

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

網紅遭綁架搶走533萬泰達幣　影片曝全程「台灣治安沒想像中好」

台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的島嶼

降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％

【最心酸的】替城市辛苦36年！32元電鍋讓清潔員淪被告

國際熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

男阿布達比遭拘還沒回台！外交部說明

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

高市：尊重《中日聯合聲明》　對台立場不變

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

全日空1航班發動機故障　緊急折返

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

中客訂房量腰斬　大阪飯店取消率5至7成

降息預期持續升溫　美股收紅408點

她躺停屍間2小時「突復活」！

緬甸炸毀「中國詐團」大本營！夷平瞬間曝

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

台大爆肺結核傳染　衛生局匡列多名學生

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

快訊／海岬型船今晚出現驚人漲幅　單日上漲6245美元、漲幅16.5%

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

殺妻時間序曝光！她婉拒好友陪獨返家遭家暴夫刺死

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面