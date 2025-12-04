蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

▲美國蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國蘋果公司（Apple）今天證實，Meta Platforms成功招募Alan Dye（戴伊）加入其團隊。戴伊現任蘋果人機介面設計副總裁，將於今年年底正式跳槽Meta，出任首席設計長。此舉凸顯Meta進一步拓展人工智慧（AI）設備市場的企圖心。

作為蘋果的重要設計人物，戴伊自2006年進入公司，並自2015年起帶領人機介面設計部門。他曾參與多款知名產品的外觀及功能設計，包括iPhone X、Apple Watch以及近期發表的Vision Pro頭戴裝置，深度影響蘋果的產品設計方向。此外，他也負責主導蘋果主要作業系統和應用程式的多次改版，為公司核心技術創新貢獻良多。

Meta此番挖角動作無疑引發業界關注。彭博報導指出，Meta擁戴伊為首席設計長，是其在AI消費設備市場布局的重要一環，顯示該公司正加速進軍相關領域。Meta的舉措不僅展現其對未來技術的野心，也可能對蘋果的設計團隊帶來挑戰。

針對戴伊的離任，蘋果已迅速安排接班人選。知情人士透露，蘋果資深設計師Stephen Lemay（李梅）將接任人機介面設計主管一職，確保團隊運作不受影響。這場高層人事變動，折射出科技業競爭的白熱化，也讓各界更加關注蘋果與Meta未來的技術博弈。