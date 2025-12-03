清潔員送32元電鍋緩刑　律師揭關鍵：別再罵檢察官法官

記者陳俊宏／綜合報導

北市黃姓清潔隊員將回收車上僅32元的舊電鍋，轉送給拾荒阿嬤，被依貪污罪起訴；一審判3月、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，「黑心律師」楊律師認為，法官很想判無罪，但仍被迫要判有罪，所以最後勉強做出「有罪但不用坐牢」的折衷判決，大家不要罵檢察官和法官了。

楊律師在臉書說，他猜黃男在警局及地檢署偵查中，應該沒委任律師，一定以為自己沒惡意，自己在做善事，所以不可能有罪，所以他一定在筆錄中說了，「他以為不重要，但其實剛好會構成法律要件的話」。

▼北市黃姓清潔員「32元電鍋案」獲判緩刑2年，聽到結果鬆口氣露出憨笑。（圖／記者黃宥寧翻攝）



楊律師表示，導致檢察官即使內心很想放過他，但仍被迫要起訴；也導致法官很想判無罪，但仍被迫要判有罪，所以最後勉強做出「有罪但不用坐牢」的折衷判決，「所以大家不要罵檢察官和法官了」。

楊律師指出，若黃男上訴二審，若用到幾個比較少用的法理，若再遇到很重視法理的法官（例如林孟皇法官或錢建榮前法官），仍有希望改判無罪，但律師費很貴，也是很現實的大問題。

士院宣判理由指出，黃男身為依法令服務於地方自治機關清潔隊員，具有法定職務權限，所隨車收運的回收物品即屬「職務上持有」，依北市環保局《環境清潔勤務須知》，資源回收人員不得擅自占有或處分回收物品；黃男將電鍋載回家中後贈與他人，已屬意圖為自己不法所有，構成《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。

▼黃姓清潔隊員36年來風雨無阻出勤，替城市維持整潔，從未喊累。（圖／記者黃宥寧攝）



雖侵占職務上持有物在《貪污治罪條例》中屬5年以上重罪，但本案最終僅判3個月、得緩刑2年，主因黃男同時符合多項減刑事由。法院指出，他在偵查階段即坦承犯行並繳回涉案電鍋，依法符合第8條第2項的自白減刑規定；其次，電鍋殘值僅32.56元，對公庫影響極微，屬小額貪污，可依第12條再減刑。此外，他在政風單位尚未完全掌握犯行情形前，即主動赴廉政署說明並繳回所得，符合第8條第1項的「自首」要件。

更重要的是，本案動機單純、財物價值微小、未造成實質危害，即使依最低刑5月仍嫌過重，法院依刑法第59條認定其情堪憫恕，再度酌減其刑。法官強調，公務員雖應廉潔自持，不得因財物價值低微而降低標準，但衡酌黃男無前科、素行良好、全案坦承犯行、侵占金額極低且已繳回，認為無立即施以自由刑必要，因此宣告3月徒刑、緩刑2年。

判決出爐後，黃大哥終於放下心中的大石，他向《ETtoday新聞雲》表示，未來仍會照常服務及幫人，「我還是會繼續做啦，看到辛苦的人，我就會幫一把。」

北市環保局強調，雖黃員被判處3個月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年，但依規定，緩刑期間並不會喪失工作資格，也不會被強制免職或停職；未來會要求他遵守回收物規範，同時提供必要的心理支持與行政協助，讓他能穩定回到工作崗位。

▼「32元電鍋案」4大減刑重點整理。（圖／AI製圖）

