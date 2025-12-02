　
社會 社會焦點 保障人權

呂國昭叛亂罪已槍決　家屬求再審「還清白」

▲呂國昭在白色恐怖時期被指控叛亂遭槍決，家屬認為他根本沒有想推翻政府。（圖／翻攝自國家人權博物館網站）

▲呂國昭在白色恐怖時期被指控叛亂遭槍決，家屬認為他根本沒有想推翻政府。（圖／翻攝自國家人權博物館，下同）

記者董美琪／綜合報導

民國44年間因「叛亂罪」遭處決的男子呂國昭，家屬今日出面指出，他當年並非企圖推翻政府，而是白色恐怖時期的政治受難者，因此向台灣高等法院聲請再審，希望撤除原判決，還原事實並取得國家補償。法官則要求家屬提出新的事證，訂於明年1月6日再度開庭。

呂國昭的姪子呂明崇今日在庭外說明，事件源於一名隸屬台中武裝部隊的施姓部屬招募多名青年，包括呂國昭等人。他們為了取得槍械而搶劫合作社，原先計畫暗殺某名對象，卻意外誤殺教師畢克鈞，之後呂國昭遭逮捕並送往當時的台灣省保安司令部。

呂明崇指出，保安司令部在民國44年認定呂國昭「以非法方式企圖顛覆政府」並將其判處死刑，隨後執行槍決。然而家屬認為該裁判受政治力牽動，且呂國昭並沒有顛覆政府的主觀意圖，屬典型政治迫害案例，相關資料在國家人權記憶庫也查得到。

他補充，家屬是希望透過再審撤除不當罪名，若搶案與殺害畢克鈞部分屬實，可再依規定扣除補償金額。他也提到，呂國昭的胞弟呂敏遜先前已獲平反並獲補償，顯示當時審判確有問題。

▲▼呂國昭。（圖／翻攝自國家人權博物館網站）

▲家屬向高院請求再審，希望撤罪、拿回清白並申請補償金。

呂明崇強調，近年他向法務部申請平復被駁回後，轉向台中高分院聲請再審，但因該案原審單位位於台北市中正區，被認定沒有管轄權，案件又遭退回，因此改向台灣高等法院提出再審。

在今天的開庭中，他引用學者林傳凱長期研究白色恐怖的採訪與史料，指出保安司令部的判決書違背憲法保障的公正審判原則，且呂國昭的自白是在疲勞訊問、強制取供下產生，程序明顯違法。

審判長最後表示，依刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，再審必須提出足以翻轉原判決的新事實或新證據，目前家屬提供的資料仍不足，要求在31日前補提書狀，案件將於明年1月6日再審理。

呂國昭

