「警察一到我就打你」丟垃圾爆口角　平頭哥狂飆清潔隊員挨告

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局民權一派出所警員21日晚間7時許接獲線報，有民眾因為垃圾分類的問題與清潔隊員發生爭執，甚至還朝回收車丟撒回收物，並且怒嗆「收個垃圾是在囂張甚麼」、「你靠我們吃飯的」，最後還嗆清潔員「警察一到我就打你」，但警員趕到後，平頭哥秒慫。

警方調查，當日晚間，63歲的陳姓清潔員於北市中山區吉林路上執行垃圾、資源回收勤務，與49歲的陳姓平頭哥發生爭執，雙方因為陳男黑色塑膠袋裝垃圾準備丟棄，沒有分類也沒有使用政府規定的專用垃圾袋，因此發生口角爭執。

▲囂張平頭哥嗆清潔隊員，但見到警員秒慫。（圖／翻攝《清潔隊的大小心酸》）

整個過程也被旁邊的民眾拍下，陳姓平頭哥不僅朝清潔員嗆聲，一開始就說「叫警察來，我沒有動手」，但後面又補上一句「警察一到我就打你」，後來又怒斥陳姓清潔「操你X的X八毛」，最後還嗆聲「我一定打到你趴在地上」。

陳姓平頭哥還不罷休，後來又嗆「收個垃圾是在囂張甚麼」、「你靠我們吃飯的」以及「我對你，我沒有要針對別人」等語，但警方獲報後到場，平頭哥秒慫，跟著警方到旁邊說明，接著就離開現場。

陳姓清潔隊員在下班後，由分隊長陪同前往派出所報案，分別提出恐嚇、公然侮辱以及妨害公務等告訴，警方通知囂張嗆聲的平頭哥到案，平頭哥卻遲遲沒有出面，警方仍將他函送法辦。