柯文哲聲請Live直播京華城辯論　北院裁准錄影轉播！

▲柯文哲聲請Live直播他個人在京華城案言詞辯論與宣判影音，台北地院合議庭2日裁准錄影轉播，且檢方與所有被告與律師庭訊錄音錄影一併「公開播送」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，將於下周四（11日）起，連續10個工作天進行辯論程序，柯聲請全程Live直播他個人言詞辯論及宣判畫面，合議庭審酌認為涉及重大公共利益、受社會矚目，但技術上很難切割其他在庭當事人動態，且新法規定「公開播送」而非「直播」，今（2日）裁定准許本案言詞辯論與宣判的錄音錄影，均完整實施「公開播送」。

北院合議庭裁定的「公開播送」，類似「錄影轉播」，且不限於柯文哲本人與律師的影音，合議庭依職權裁定檢方、其餘當事人及參與人，於本案言詞辯論與宣判時，在法庭內的錄音錄影，一併「公開播送」。

合議庭考量京華城案涉及重大公共利益，受社會矚目，「公開播送」開庭錄音錄影，尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞，且法定「公開播送」以完整播送為原則，本案11名被告被起訴事實具相關連性，難以分割。

柯文哲可抗告繼續爭取Live直播，檢方、其他被告也可抗告不要被「公開播送」庭內影音，抗告結果可能「全准」或「全無」，癥結在於能否從龐大的影音資料中，在法定極短期限內，將不想露臉現聲的當事人剪輯分離。

若高院駁回抗告確定，司法院將協助北院在法庭內架設專用器材全程錄製，原則只有1組鏡頭、開庭時取景範圍由合議庭決定，北院須在宣判隔日起5天內，不管開了幾天、幾小時的言詞辯論庭，都要將庭內影音後製除去隱私、個資與機密資訊，或變聲、變像處理後，上傳司法院指定網址或平台公開播送。

目前法令沒規定開庭錄音錄影「公開播送」的天數、何時須下架、能否被擷取做為訴訟外用途，須待司法院統一解釋。

柯文哲本件聲請，是今年（2025年）6月底，立法院藍白陣營立委藉由人數優勢，表決三讀通過《法院組織法》部分修正案，准許高院、地院「原則不公開、例外公開」庭訊錄影錄音的首例，修正條文於7月16日經總統公布、自公布後3個月施行，司法院配合於上月（10月）9日，修正《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，已於上月16日施行。

柯文哲與律師團聲請本件直播，同時主張司法院《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》第12條第1項，規定「依本法公開播送之言詞辯論錄音、錄影，應於該案件裁判宣示或公告後播出」，僭越《法院組織法》修正意旨、應無效。

合議庭指出，司法院依修正後的《法院組織法》第90條第9項授權，制定上述《公開播送實施辦法》，明訂「裁判宣示或公告後播出」，避免直播揭露相關隱私、個資或其他機密資訊，無從為適當處理，而有致生難以回復損害之虞，使參與訴訟程序者的生命、身體、自由、隱私、財產受危害，或嚴重影響審判公平性，因此駁回柯文哲與律師團此部分主張。