不是減肥用！瘦瘦針「最初用途」曝光　Cheap：有可能得諾貝爾獎

近年「瘦瘦針」掀起減重革命，也成為熱議話題。百萬網紅Cheap昨日就發文，討論這支被稱為「最強減肥神器」的針劑，更直言三位發明者已獲有「小諾貝爾醫學獎」之稱的拉斯克獎（Lasker Award），未來極有可能問鼎真正的諾貝爾獎。

「瘦瘦針」的作用原理簡單粗暴，即是利用GLP-1這種腸道激素，直接對大腦發出「已飽足、停止進食」的訊號，同時促進胰島素分泌。這種藥物最初於2005年被用於治療第二型糖尿病，卻意外發現能導致病患體重減輕，這也讓藥廠嗅到巨大商機。

丹麥藥廠Novo Nordisk陸續推出了幾款新型GLP-1藥物，並在2021年拿到美國FDA的藥證，接著在全球迅速爆紅，藥物甚至供不應求，連帶把公司市值推上歐洲頂尖。

儘管效果顯著，Cheap也坦言，瘦瘦針的副作用不少，常見如噁心、嘔吐、腹瀉、便祕等腸胃不適，甚至可能引發情緒低落或焦慮感，讓部分使用者「失去對食物的樂趣」。最關鍵的缺點在於，停藥後容易復胖，原因是藥物雖騙過大腦，但使用者原有的不良飲食習慣並未改變，若沒有面對「怎麼吃飯」的問題，食慾將會報復性反撲，且藥物價格並不便宜。

