高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

新竹攻城師球星高國豪去年6月爆出「私約」胞兄高國強妻子劉家菱風波，雙方多次隔空互嗆，高國豪一度否認指控，最後與妻子發聲明表示「確實有過不成熟行為」而致歉，此事也導致家族不和睦，在同年底的一次家族聚會中，高國豪與二哥高國強、大哥高聖文，3兄弟發生「互打」，一路從餐廳內打到餐廳外，也驚動警察到場，事後互相提告傷害等罪，全案將在近日宣判，在判決前夕，而3兄弟互打的畫面也曝光！

▲高國豪（右）脫去上衣，揮拳痛毆大哥高聖文頭部，在旁的親戚連忙勸阻。（圖／民眾提供）

檢警調查，高聖文、高國強、高國豪等三兄弟，去年12月3日在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，因故再度起爭執，高勝文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢。

高父見3個兒子竟打成一團，試圖拉住高勝文，但高國豪也展開反擊，推開表哥後以右拳揮擊高國強，接著高聖文也推開父親想要繼續打高國豪，但被阻止。

隨後高國豪與高國強持續拉扯、互毆，高聖文上前抱住高國豪並將他壓制在地，恫嚇「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」等語，直到戴姓姑丈及表哥將高聖文拉開，高國豪才得以掙脫。

▲高家3兄弟在餐廳外打成一團。（圖／民眾提供）



根據影片顯示，高國豪一行人先在餐廳內起衝突，高國豪被2個哥哥以徒手猛推，一旁還有女子大喊「你老婆做了什麼事！」隨後雙方拉拉扯扯，移至餐廳門口，高聖文、高國強仍持續對高國豪動手，而高國豪看到有人錄影，朝攝影者怒罵「婊子」。

▲高國豪一行人先在餐廳內起衝突，高國豪被二哥高國強（右2、墨綠色上衣者）、大哥高聖文（右1、白衣者）以徒手猛推。（圖／民眾提供）

高家3兄弟在路邊扭打，過程中有數名親戚勸阻，隨後高國豪脫下黑色上衣，對著2名哥哥邊飆髒話邊反擊，雙方不斷揮拳朝頭部痛毆，像是有深仇大恨，可怕情景讓旁邊的小孩子都嚇哭，其中高國豪還疑似一度要衝去打攝影女子，就算警方獲報到場，雙方還是指著對方鼻子罵，影片全長約3分多鐘。

事後高聖文、高國強與高國豪互告傷害、恐嚇罪嫌，高等3人對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署今年9月間偵結，依法起訴3人，案件將在近日宣判。

