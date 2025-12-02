淡水全面復水卻有住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水，民眾叫苦連天▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者崔至雲／新北報導

淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水幹管，導致淡水區6萬6443用戶停水4天，恢復供水時間一拖再拖，居民抱怨連連。雖然自來水公司今（1日）清晨回報，淡水地區外部管線已全面進水，但仍有多個大型社區住戶反映還是沒水。國民黨立委洪孟楷在臉書上提出3項要求自來水公司的措施，拜託自來水公司強化支援，優先處理仍未完全恢復家戶用水的社區，減少民眾不便。

洪孟楷指出，根據自來水公司回報，淡水地區已於清晨全面進水（由巡檢人員實地確認）。然而，今日早晨仍有鄉親反映家中開水龍頭仍無出水，主要集中於數百戶大型社區。經再次確認，這些社區的外部供水已恢復，但因地下蓄水池容量較大，目前水位尚不足以將水上打至頂樓水塔，導致家戶端暫時仍無法正常用水。

洪孟楷說，為加速完全恢復家戶供水，已要求自來水公司採取以下措施：1. 在尚未恢復民生用水的社區，由水車直接將水注入地下蓄水池，以縮短水位上升時間，使住戶能更早在家中恢復用水。若因建築物高度或車輛動線限制無法進場，也已要求水車於周邊待命，提供現場取水服務。

2. 請自來水公司依據專業判斷，調配用水，加強對管線末端、急需補水的社區供水量與水壓，使大型社區地下蓄水池能更快補足水位，進而恢復家戶端供水。3. 請尚未確認社區是否已進水、或有其他用水需求的鄉親，撥打1910 台水客服專線，將統一彙整處理。特別拜託自來水公司強化支援，優先處理仍未完全恢復家戶用水的社區，減少民眾不便。