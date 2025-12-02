　
政治

淡水全面復水卻有住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，自來水公司11月28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水第3天，還有多區域無水可用，民眾叫苦連天▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水，民眾叫苦連天▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者崔至雲／新北報導

淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水幹管，導致淡水區6萬6443用戶停水4天，恢復供水時間一拖再拖，居民抱怨連連。雖然自來水公司今（1日）清晨回報，淡水地區外部管線已全面進水，但仍有多個大型社區住戶反映還是沒水。國民黨立委洪孟楷在臉書上提出3項要求自來水公司的措施，拜託自來水公司強化支援，優先處理仍未完全恢復家戶用水的社區，減少民眾不便。

洪孟楷指出，根據自來水公司回報，淡水地區已於清晨全面進水（由巡檢人員實地確認）。然而，今日早晨仍有鄉親反映家中開水龍頭仍無出水，主要集中於數百戶大型社區。經再次確認，這些社區的外部供水已恢復，但因地下蓄水池容量較大，目前水位尚不足以將水上打至頂樓水塔，導致家戶端暫時仍無法正常用水。

洪孟楷說，為加速完全恢復家戶供水，已要求自來水公司採取以下措施：1. 在尚未恢復民生用水的社區，由水車直接將水注入地下蓄水池，以縮短水位上升時間，使住戶能更早在家中恢復用水。若因建築物高度或車輛動線限制無法進場，也已要求水車於周邊待命，提供現場取水服務。

2. 請自來水公司依據專業判斷，調配用水，加強對管線末端、急需補水的社區供水量與水壓，使大型社區地下蓄水池能更快補足水位，進而恢復家戶端供水。3. 請尚未確認社區是否已進水、或有其他用水需求的鄉親，撥打1910 台水客服專線，將統一彙整處理。特別拜託自來水公司強化支援，優先處理仍未完全恢復家戶用水的社區，減少民眾不便。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

鏡週刊再爆狗仔案風波　黃國昌辦公室：一切到法院講清楚

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

侯漢廷喊「男女都服役2年」　被四叉貓起底：他只當12天補充兵

名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

淡水全面復水卻有住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

曝淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商

曝淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商

新北市淡水區11月27日晚間大規模停水，起因於淡北道路主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工單位不慎鑽破地下自來水管線，導致逾6.2萬戶從11月28日起無預警停水。對此，新北市長侯友宜今（1日）表示，造成淡水居民不便，自己深表歉意，這幾天一直緊盯進度，目前大概有百分之八十以上復水，已經設立窗口在基本水費會減免，賠償機制在協調當中，相關檢討與責任的追究，廠商一定要負起責任。

公布淡水19里復水狀況彙整表　洪孟楷：持續請自來水公司加強調度

公布淡水19里復水狀況彙整表　洪孟楷：持續請自來水公司加強調度

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

淡水洪孟楷自來水公司

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

