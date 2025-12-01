宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

▲妮莉莎抱著嬰兒從23樓逃生，還開直播提醒鄰居避難。（圖／翻攝IG／aljazeeraenglish）



網搜小組／劉維榛報導

香港宏福苑大火已累計146死、79傷，雖然火勢已經撲滅，但後續仍有漫長而艱鉅的復原工程等待居民。一名倖存的菲律賓籍幫傭妮莉莎（Nerissa Catabay）回憶當時，她抱著嬰兒從23樓狂奔，逃到11樓險些暈倒，過程更開直播警告其他住戶快逃，英勇行為令各界動容。

時間回到11月26日，妮莉莎驚恐回憶，她聽到尖叫聲，頭探出去看見像是火光從另一棟大樓那邊燒過來，加上吹起大風，導致火勢迅速蔓延，只能抱著寶寶一路狂奔下樓。

妮莉莎從23樓逃到11樓時，她說「我當時渾身發抖，感覺快要暈倒了，因為我很害怕，畢竟我還帶著一個小寶寶」，她也嘗試去按電梯，但完全沒有反應，只能保持冷靜趕快往下跑，同時也開著直播要警告其他住戶也快逃命。

雇主則是看到直播片段後，才鬆了一口氣確認她與孩子皆平安，目前她暫時住在雇主親戚家中。對於自己機警救下寶寶，甚至透過直播挽救更多生命，妮莉莎接受訪問時謙虛表示，「我沒有救到什麼，只是救了我自己。」

事件曝光後，網友紛紛暖哭大讚，「幫傭拯救了孩子的生命，令人驚嘆」、「在混亂之中，還能有勇氣令人難以置信，她在試圖生存的同時拯救了一個生命，是真正英雄」、「等孩子長大後，一定要告訴他這英雄事蹟」、「也許我們可以資助幫傭，讓她回到正軌」、「她很謙虛地說她拯救了自己」、「火災警報器沒有響，所以她開直播警告其他人，真英雄」。