最Chill的異國週末夜！微醺餐酒派對12/12–14大臺南會展中心限時登場

▲「微醺福摩市 Formosa Wine & Dine：異國餐酒趴」將於12月12日至14日在大臺南會展中心東廣場舉行。

首屆「微醺福摩市 Formosa Wine & Dine：異國餐酒趴」將於12月12日至14日在大臺南會展中心東廣場精彩登場，活動免費入場，並推出三款限定價套票供民眾選購。今年首度舉辦規模即十分亮眼，現場將匯集超過80個餐酒品牌，邀請民眾在年末最繽紛的時節，一同走進充滿異國風情的微醺餐酒世界。

▲現場匯集多國餐酒，呈現多元而豐富的國際風味，讓民眾一次體驗世界各地截然不同的酒款特色。

本屆活動規劃多國餐酒主題區，集結台灣、日本、法國、德國、澳洲等地的知名品牌與特色風味，打造跨國交流的豐富內容。無論是清爽細膩的日本清酒、濃郁優雅的法國葡萄酒、風格鮮明的德國啤酒、南半球獨特風土孕育的澳洲佳釀，或是台灣在地釀造的創新酒款，都能在現場一次品飲。同時也將介紹各國與各城市的餐酒文化與風土故事，讓民眾在品飲之餘，更深入認識全球多元的飲食文化脈絡。

活動匯集多款冬季人氣料理，包括 必比登推薦店家 的招牌美味、奇遇餐車 推出的限定料理、世界盃聖誕麵包大賽冠軍團隊的烘焙主廚楊世均（布雷夫烘焙） 所製作的冠軍麵包，以及多家特色攤位帶來的暖胃季節佳餚。讓民眾在享受美酒之際，也能同步品味在地與異國的季節美食，感受冬季飲食的豐富層次。

▲現場販售由世界冠軍團隊精心製作的聖誕麵包，以細緻工法與豐富層次呈現頂級烘焙風味，吸引民眾一嚐冠軍美味。

▲布雷夫手作烘焙於現場以「比賽同款配方」推出限量世界冠軍版麵包，呈現頂級賽事級的精緻風味。

除了豐富的餐酒展出，微醺福摩市打造兼具音樂、藝術與互動性的夜間派對。44拍唱片行將帶來DJ派對表演：12/12（五）以Disco、Funk、Soul的輕快律動揭開序幕；12/13（六）則以更具能量的派對曲風炒熱現場，邀請所有「派對動物」一起舉杯搖擺。

▲四四拍唱片行帶來DJ音樂派對，以流動節奏與迷人音場打造微醺而愉悅的氛圍。

同時，活動亦與 臺灣街頭藝術文化發展協會 合作，邀請多組街頭藝人於三天展期中輪番登場，為活動增添節慶與藝術氛圍。表演內容涵蓋扯鈴、互動雜耍、花式拋瓶、溜溜球、火舞等多種形式，並特別邀請 溜溜球世界冠軍楊元慶 帶來精采演出，展現多元而豐富的藝文風貌，為活動注入層次多元的藝術能量。

▲臺灣街頭藝術文化發展協會於活動期間進行演出，為場域帶來活力與派對氛圍。

活動還有規劃 星空電影院，邀請民眾在夜色中享受美酒、料理與電影的浪漫組合。12/13（六）晚間6:30將放映《享受吧！尋味義大利》，12/14（日）晚間6:30則帶來《型男主廚三星夢：巴黎篇》。此外，現場也將展出曾為台南文博會打造熱門IP「巷仔Niau」的藝術家陳普作品 〈UJU—山之巨人〉，以大型裝置藝術與創意視覺打造適合全齡參與的休閒場景。

▲現場展出藝術家陳普的作品〈UJU—山之巨人〉，以巨型裝置與強烈視覺風格震撼登場，帶來充滿趣味與衝擊力的藝術體驗。

為回饋民眾，活動期間同步推出多項抽獎活動。凡提前索票即可參加抽獎，有機會獲得 飯店住宿券、在地品牌禮盒 等多項好禮。活動詳情將陸續公告於官方網站與社群平台，歡迎市民持續關注。

警語：禁止酒駕，酒後找代駕，平安送到家。

活動資訊如下：

活動日期：114年12月12日（五）至14日（日）

活動時間：週五14:30～21:30，週六、日16:00～21:30（實際以主辦單位公告為主）

活動地點：大臺南會展中心東廣場（台南市歸仁區歸仁十二路三段3號）

票務與更多資訊：

活動官網：https://fwdtw.com/

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61581721211840

IG粉絲專頁：https://www.instagram.com/fwd__tw/

主辦單位：品田創意整合有限公司、大臺南會展中心

入場方式：免票入場，另有販售餐酒套票

報名與購票連結：https://www.accupass.com/event/2510300903581885470990

▲活動免費入場，並提供三款限定價套票供民眾選購，讓參與者可依喜好自由體驗多元餐酒內容。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



