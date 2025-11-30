3歲女童來台旅遊「確診流感」！醫師曝出國就診難題：最好先打疫苗

▲陳木榮分享國外女童來台旅遊確診流感，指稱因語言隔閡、醫療環境陌生而衍生的問題，建議出國前就先打好疫苗。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

兒科醫師陳木榮近日分享門診經驗指出，一名隨父母來台旅遊的3歲外國女孩突然發高燒，因語言隔閡與醫療環境陌生，家長焦急之下在診所自費就醫、快篩並購買克流感。陳醫師提醒，旅途中孩子突發病症對家長造成巨大壓力，而在異地的不確定感與焦慮才是最難承受的風險，呼籲出國前務必完成流感疫苗接種。

陳木榮表示，出國健康風險不僅是金錢成本，更包括陌生環境造成的焦慮。雖然小感冒難以避免，但至少流感疫苗能提供部分保護。他提到，流感疫苗並非百分之百防護，仍可能感染，但「有打跟沒打差很多」，能有效減少重症與死亡風險。

他引用美國CDC研究指出，2022–2023流感季的數據顯示，疫苗能明顯降低住院、器官失能與死亡等重症結果；2024–2025流感季，美國多個疫苗效益（VE）監測網絡的初步估計，也確認接種可降低門診與住院風險。雖然疫苗不會每年完全命中流行株，但多數研究均支持已接種者若仍感染，重症風險通常低於未接種者。

陳木榮提醒，目前歐洲、日本與韓國部分地區已有流感流行，台灣往年則常在農曆春節達到高峰。他建議尚未接種者，尤其近期有出國規劃的民眾，可盡早至診所接種，目前自費細胞型與自費鼻噴型流感疫苗仍供應充足。