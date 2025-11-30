　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3歲女童來台旅遊「確診流感」！醫師曝出國就診難題：最好先打疫苗

▲▼ 病毒檢測,醫院。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陳木榮分享國外女童來台旅遊確診流感，指稱因語言隔閡、醫療環境陌生而衍生的問題，建議出國前就先打好疫苗。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

兒科醫師陳木榮近日分享門診經驗指出，一名隨父母來台旅遊的3歲外國女孩突然發高燒，因語言隔閡與醫療環境陌生，家長焦急之下在診所自費就醫、快篩並購買克流感。陳醫師提醒，旅途中孩子突發病症對家長造成巨大壓力，而在異地的不確定感與焦慮才是最難承受的風險，呼籲出國前務必完成流感疫苗接種。

陳木榮表示，出國健康風險不僅是金錢成本，更包括陌生環境造成的焦慮。雖然小感冒難以避免，但至少流感疫苗能提供部分保護。他提到，流感疫苗並非百分之百防護，仍可能感染，但「有打跟沒打差很多」，能有效減少重症與死亡風險。

他引用美國CDC研究指出，2022–2023流感季的數據顯示，疫苗能明顯降低住院、器官失能與死亡等重症結果；2024–2025流感季，美國多個疫苗效益（VE）監測網絡的初步估計，也確認接種可降低門診與住院風險。雖然疫苗不會每年完全命中流行株，但多數研究均支持已接種者若仍感染，重症風險通常低於未接種者。

陳木榮提醒，目前歐洲、日本與韓國部分地區已有流感流行，台灣往年則常在農曆春節達到高峰。他建議尚未接種者，尤其近期有出國規劃的民眾，可盡早至診所接種，目前自費細胞型與自費鼻噴型流感疫苗仍供應充足。

 
11/27 全台詐欺最新數據

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

嘉市推抽iPhone17　促踴躍打流感疫苗

嘉市推抽iPhone17　促踴躍打流感疫苗

今年度民眾接種公費流感疫苗踴躍，全國疫苗使用率達91.7％，創歷年新高，疾病管制署預估全國最快年底疫苗就會用罄。截至114年11月25日，嘉義市公費流感疫苗已接種9萬1,455劑，較113年同期接種量增加12.5%，嘉義市公費流感疫苗剩不到1萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡之風險。

新北流感疫苗剩8萬劑　65歲以上接種抽iPhone 17

新北流感疫苗剩8萬劑　65歲以上接種抽iPhone 17

嬰幼兒染流感「病毒複製快」重症比例高　醫示警：快打疫苗

嬰幼兒染流感「病毒複製快」重症比例高　醫示警：快打疫苗

高中、大學生接種疫苗比率低　醫喊「快打」：別讓校園成病毒溫床

高中、大學生接種疫苗比率低　醫喊「快打」：別讓校園成病毒溫床

北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打

北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打

流感疫苗兒童健康旅遊安全重症預防醫療提醒

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

香港大火釀百死　甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

