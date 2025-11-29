　
國際

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

▲▼高爾夫球場活春宮！「肉體交疊」畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友拍下2名男女的露天激戰畫面。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

紐西蘭奧克蘭南部一名女子在高爾夫球場附近夜跑時，竟意外目擊一對情侶在第16洞果嶺上演深夜活春宮，讓她震驚不已，隨即拍下兩名陌生男女的激戰畫面，並匿名上傳社群媒體，立刻引發網路熱議。

根據《紐西蘭先驅報》報導，該名女子24日晚間7時15分夜跑時，行經克拉克海灘高爾夫球場時，沒想到竟然目睹這場荒謬事件。她在臉書上寫道，「嘿，羅密歐與茱麗葉，周一晚上7點15分，真的嗎？我理解你們慾火難耐，但就不能找個稍微私密一點的地方？比如說灌木叢之類的。」並公開了這對男女肉體交疊的激戰畫面。

她事後接受訪問時表示，「幸好當時我沒有帶小孩一起。我正在慢跑，手裡拿著手機拍植物照片，我平常會收集插枝。」她描述當時戴著耳機，腳步聲可能被這對情侶聽見，「我轉過彎角時他們應該聽到我的腳步聲，因為我戴著耳機會踏得比較重。」

面對這突如其來的大尺度畫面，她坦言自己內心五味雜陳。她先是停下腳步，轉身離開，但隨後又折返，經過一番掙扎，她決定快速拍攝一段約4秒的影片作為證據，但此時這對情侶疑似已察覺到她的存在而停止動作。

她懷疑，這對男女應該是資深高爾夫球友，因為在激戰現場旁邊可以看到完整配備的高爾夫球具，甚至還有一輛高爾夫球車。慢跑結束後，她在遠處看到一對50至60歲的男女在打球，懷疑就是剛才的當事人，但雙方並未有眼神接觸。

 
11/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

台灣紐旅遊互惠邁入新里程碑！內政部宣布，今年11月29日起，紐西蘭旅客來台灣將可使用自動通關（e-Gate）。內政部長劉世芳將於當日與紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部及觀光署代表、移民署署長林宏恩共同啟動儀式，宣告紐西蘭來臺民眾自動通關機制正式啟用。

台男紐西蘭自駕　越線撞爛車1女重傷

2童箱屍　「母殺年幼兒女」逃回國

紐議員挺台遭訓斥　陸使館再開嗆

中國大使警告11紐西蘭議員不該挺台　紐外長怒：對民主毫無概念

高爾夫球場夜跑驚見情侶激戰紐西蘭

