上班偷吃1碗泡麵　超商店員被判刑4個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）在超商擔任店員，去年8月間卻利用職務之便，拿取店內的泡麵1碗、拿鐵1杯、香菸1包，卻沒有付錢，後來被店長發現，因而挨告。台南地院法官日前審理之後，依犯業務侵占罪判處阿強有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿強上班偷吃店內的泡麵。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強在台南市某超商工作，負責店內商品及結帳事務，去年8月間他卻利用半夜無人的空檔，在2個小時之內拿取泡麵1碗、拿鐵1杯、香菸1包，東西吃完之後卻沒有付錢。

後來店長清點貨品時，發現商品有短缺，調閱監視器錄影畫面一看，才驚覺是自家店員做的，於是立刻報警處理。阿強到案之後也坦承上述犯行，並表示這不是他第一次這樣做，之前有一次因為當時沒有錢，所以拿了店內的商品，當時店長有叮囑不能再犯。

台南地院法官表示，阿強拿取的商品總價值為243元，金額不高，後來也有從他的薪水中直接扣除款項，而業務侵占罪最低法定刑度為最輕本刑6月以上有期徒刑，若處以法定最低刑度之刑，猶嫌過重，因此依法予以減刑。

法官指出，阿強在擔任超商店員期間，沒有盡忠職守，反而貪圖不法利益，濫用業務上的權限，侵害到店長的財產法益，考量到他至今仍未與店長達和解，最終依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。