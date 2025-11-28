舉雙手跪地投降卻遭槍殺！　以軍處決2巴勒斯坦男子畫面曝光

▲2名巴勒斯坦男子高舉雙手看似要投降，結果隨後被以軍開槍射殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方27日涉嫌殺害兩名似乎有意投降的巴勒斯坦男子，阿拉伯電視台頻道播出的畫面顯示，當時一名26歲及一名37歲巴勒斯坦男子舉起雙手甚至跪在地上，示意身上並未攜帶武器或爆炸裝置，並在以軍士兵的要求之下返回建築物內，但隨後卻遭近距離槍殺。巴勒斯坦指控以色列冷血處決行徑，以軍則稱正針對這起事件進行調查。

美聯社、天空新聞報導，這起事件發生在約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin），26歲男子阿卜杜拉（Al-Muntasir Abdullah）和37歲男子阿薩薩（Yousef Asasa）當時從一棟建築物內走出來。

根據影片，兩名男子均掀起上衣、舉起雙手，甚至是跪在地上，向以軍示意身上並無武器或爆裂物，過沒多久便遵照以軍指示重新進入建築物內。路透社記者指出，當時2名男子看似準備投降，但接著槍聲響起，以軍士兵就站在屍體附近。

▲▼以色列展開行動，並在事後拿布毯遮擋槍擊現場。圖經模糊處理。（圖／路透）

針對這起事件，以色列國防軍和警方透過聯合聲明表示，當時以色列正在追捕涉嫌投擲爆裂物、朝安全部隊開火等恐怖活動的在逃人士，當以軍進入該區域之後，包圍嫌疑人所在的建築物，並對建築物使用機具，2人才步出建築物，後來以色列人員朝嫌疑人開火，「現場指揮官正在審查這起事件」。

巴勒斯坦總理辦公室譴責以色列「冷血處決」這兩名男子，並稱這是公然違反國際人道主義法的法外處決行徑。