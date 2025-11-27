大創女店員勸屁孩別在店裡亂跑　遭恐龍媽罵到下跪求饒　

記者趙蔡州／綜合報導

南韓全羅南道一間大創百貨的女店員因勸阻一名孩子別在亂跑，結果被孩子的母親罵到下跪道歉，整個過程都被另一名客人拍下，影片曝光後立刻引發南韓網友熱議。

根據南韓《每日經濟》報導，目擊這場事件的網友表示，這位女店員當時看見一位孩子在門口附近亂跑，於是就上前勸阻並提醒「這樣很危險」，沒想到孩子的母親聽見後當場暴怒。

▲女店員被恐龍媽罵到下跪。（圖／翻攝自threads）

原PO表示，孩子的母親在店裡不斷朝著女店員破口大罵，還說管教小孩是媽媽的責任，女店員沒有資格對顧客指手畫腳，讓女店員把自己的工作做好，甚至揚言要向總公司投訴，最後把女店員罵到下跪不斷道歉。

原PO感嘆，這位女員工明明沒有做錯任何事情，「我真的無法理解她為什麼要遭到這種羞辱。」

其他網友看了影片後紛紛表示，「我覺得放任孩童犯錯，本身就是一種虐童行為」、「媽媽才有資格教，那你倒是教啊」、「旁邊沒有其他員工或客人嗎，就這樣放任那沒腦子的人胡作非為，沒有人站在店員這邊，太不可思議了」。

針對這起事件，業者表示，他們將派人了解該門市的情況，並對當事女員工實施關懷計畫，包含提供帶薪休假、心理諮詢，若有需要，也可以協助調動崗位，或是提供法律相關支援。