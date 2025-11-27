　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大創女店員勸屁孩別在店裡亂跑　遭恐龍媽罵到下跪求饒　

在 Threads 查看

記者趙蔡州／綜合報導

南韓全羅南道一間大創百貨的女店員因勸阻一名孩子別在亂跑，結果被孩子的母親罵到下跪道歉，整個過程都被另一名客人拍下，影片曝光後立刻引發南韓網友熱議。

根據南韓《每日經濟》報導，目擊這場事件的網友表示，這位女店員當時看見一位孩子在門口附近亂跑，於是就上前勸阻並提醒「這樣很危險」，沒想到孩子的母親聽見後當場暴怒。

▲▼屁孩店內亂跑被勸阻　媽媽竟把大創女店員幹譙到下跪道歉。（圖／翻攝自threads）

▲女店員被恐龍媽罵到下跪。（圖／翻攝自threads）

原PO表示，孩子的母親在店裡不斷朝著女店員破口大罵，還說管教小孩是媽媽的責任，女店員沒有資格對顧客指手畫腳，讓女店員把自己的工作做好，甚至揚言要向總公司投訴，最後把女店員罵到下跪不斷道歉。

原PO感嘆，這位女員工明明沒有做錯任何事情，「我真的無法理解她為什麼要遭到這種羞辱。」

其他網友看了影片後紛紛表示，「我覺得放任孩童犯錯，本身就是一種虐童行為」、「媽媽才有資格教，那你倒是教啊」、「旁邊沒有其他員工或客人嗎，就這樣放任那沒腦子的人胡作非為，沒有人站在店員這邊，太不可思議了」。

針對這起事件，業者表示，他們將派人了解該門市的情況，並對當事女員工實施關懷計畫，包含提供帶薪休假、心理諮詢，若有需要，也可以協助調動崗位，或是提供法律相關支援。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北一女學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭
大創女店員好心提醒屁孩　遭韓國恐龍媽罵到下跪
快訊／香港宏福苑「火燒31小時」增至75死
住1.2坪房間！醫師夫妻「退掉公寓」極簡斷捨離　衣服只有7件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯威脅加劇！馬克宏宣布啟動「新志願兵役計畫」

大創女店員勸屁孩別在店裡亂跑　遭恐龍媽罵到下跪求饒　

台籍網美紐約吃霸王餐肉償！慘被關押接受精神鑑定　曝光監獄菜單

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過程！副總理：應化學閹割

泰水災她「目睹媽被淹死」！遺體塞冰箱防腐　伴屍4天才獲救

身價15億球王　客廳簡樸到不可思議！網驚：IKEA買的？

川普恐為「美中最大交易」犧牲台灣？　波頓示警：台灣人該怕了

南韓政府出手了！單獨制裁柬埔寨詐騙集團　凍結資產、限制入境

2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

俄羅斯威脅加劇！馬克宏宣布啟動「新志願兵役計畫」

大創女店員勸屁孩別在店裡亂跑　遭恐龍媽罵到下跪求饒　

台籍網美紐約吃霸王餐肉償！慘被關押接受精神鑑定　曝光監獄菜單

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過程！副總理：應化學閹割

泰水災她「目睹媽被淹死」！遺體塞冰箱防腐　伴屍4天才獲救

身價15億球王　客廳簡樸到不可思議！網驚：IKEA買的？

川普恐為「美中最大交易」犧牲台灣？　波頓示警：台灣人該怕了

南韓政府出手了！單獨制裁柬埔寨詐騙集團　凍結資產、限制入境

2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導

俄羅斯威脅加劇！馬克宏宣布啟動「新志願兵役計畫」

雪碧曝整形後遺症「像針插眼睛裡」　慘況曝光崩潰喊：受不了

中科院睽違2年試射飛彈「爆閃光」　10秒穿雲高度10萬呎

北一女18歲學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

劉雨柔挑戰無後援帶女兒8天　「忙到半夜才能休息」吐心聲：好累

別上聖誕髮飾開趴　晶晶亮亮好迷人

大創女店員勸屁孩別在店裡亂跑　遭恐龍媽罵到下跪求饒　

何如芸離婚3年放話「要去談戀愛了」　曝2兒子真心話：責任完結

快訊／香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

中共「2027時間表」到底是什麼？　敏迪一次解析：軍力達巔峰

曾敬驊跑宣傳「呆萌發言」太可愛

國際熱門新聞

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

紐西蘭最大軍艦通過台海　解放軍全程跟監

港宏福苑燃燒迅速　專家嘆：省錢少這一物

宏福苑大火　71歲翁哭喊「太太還在裡面」

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

川普恐賣台？　波頓示警：台灣人該怕了

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過

人口最多城市大洗牌！雅加達、台北排行曝

不只香港！日本最慘大樓火災118死

川普要高市別刺激北京　日駁斥：不實報導

美股收高300點迎感恩節假期！台積電ADR勁揚近2％　輝達漲超1％

更多熱門

相關新聞

女吃飯見3歲童跑路中！恐龍媽嗆：不幫顧沒良心

女吃飯見3歲童跑路中！恐龍媽嗆：不幫顧沒良心

碰到這種家長，真的有理說不清！一名女網友近日到便利超商吃午餐，用餐到一半時突然看到一名年約3、4歲的男童跑到小巷的路中間，由於當時來往的車輛並不多，因此她也沒多加理會，不料男童的媽媽現身並將男童拉到路邊後，竟跑進超商指責她放任男童站在路中，更詛咒「會下地獄沒良心」，讓她相當傻眼。

「餐具噴滿地」她幫撿3次…恐龍媽：別放桌上

「餐具噴滿地」她幫撿3次…恐龍媽：別放桌上

「屁孩雙腳踩櫃台」恐龍媽結帳0勸阻…店員無奈

「屁孩雙腳踩櫃台」恐龍媽結帳0勸阻…店員無奈

藥局不夠找零！恐龍媽「最壞身教」惹怒萬人

藥局不夠找零！恐龍媽「最壞身教」惹怒萬人

屁孩扯包搶悠遊卡　恐龍媽0歉意反譙：東西別亂掛

屁孩扯包搶悠遊卡　恐龍媽0歉意反譙：東西別亂掛

關鍵字：

恐龍媽

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面