天母週年慶出門要注意！警公布交管時段　提醒配合指揮更好走

▲天母SOGO年度最塞時刻來了，士林警出手強化商圈交通秩序。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市天母SOGO周年慶今（26）日起跑至12月5日，商圈人潮、車潮預料大增。士林分局表示，期間每日投入6名警力與16名義交，在中山北路、忠誠路、德行西路等重點路口疏導交通，並視車流調整分流，避免違停與停車場排隊造成壅塞，提醒民眾多利用大眾運輸，配合指揮以維持通行順暢。

士林分局說明，周年慶期間預估會湧入大量車潮，因此會依時段啟動不同層級的交通管制。假日和開幕日從上午10點一路管到晚間10點，警方會在中山北路與德行西路、中山北路6段75巷口、SOGO周邊、中山北路與忠誠路、福華路與德行西路，以及百貨停車場北側出口等路段加強疏導。

至於平日，下午3點到晚間10點是人車最集中的時段，警方將視車流狀況在同樣的重點路段彈性啟動引導與分流，盡量避免因停車場排隊或違停造成壅塞。警方強調，希望透過提前部署與彈性管制，讓民眾在周年慶期間能逛得開心、回程也更順暢。