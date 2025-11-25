達美樂聖誕推「抹茶火山」3新品　必勝客「嫩牛大蝦起司」回歸

▲達美樂推出3款新品 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

聖誕與跨年將至，達美樂宣布12月推出抹茶火山披薩、頂鮭豪牛雙饗披薩及起司火山口拼盤3款新品；必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」即日起回歸，還有全新黑鑽松露火山熔岩餅皮、德國豬腳海陸盛宴拼盤。

▲「頂鮭豪牛雙饗披薩」選用炙烤頂級鮭魚肚搭配炭燒牛肉。

▲「相思抹茶火山披薩」為火山系列新品。

達美樂新品「頂鮭豪牛雙饗披薩」，選用炙烤鮭魚肚搭配炭燒牛肉，限時半價459元；「相思抹茶火山披薩」點綴綿密紅豆、Q彈麻糬，搭配濃郁抹茶火山，限時半價399元。「起司火山口拼盤」集結香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等副食，搭配起司火山，優惠價499元。

▲「一擲High狂歡盒」限量販售。

達美樂還推出限量「一擲High狂歡盒」，一盒即可吃到上述3種新品，12月1日起於全門市開放訂購，優惠價1399元。

同步開賣「澎湃狂饗套餐」，含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價1199元；「歡聚豐盛套餐」，含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價799元。

▲必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」即日起回歸。（圖／業者提供，下同）

必勝客海陸雙拼「嫩牛大蝦起司比薩」即日起回歸，選用厚切牛排、炙燒大蝦搭配法式多蜜醬，再結合卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片、紐西蘭莫札瑞拉起司共3種起司，原價918元，2026年1月6日前外帶459元。

▲冬季限定火山「黑鑽松露火山熔岩餅皮」。

▲全新德國豬腳海陸盛宴拼盤。

此外，必勝客全新冬季限定火山「黑鑽松露火山熔岩餅皮」嚴選義大利頂級松露搭配4種起司，購買大比薩加價219元即可升級；「德國豬腳海陸盛宴拼盤」內含德國豬腳、黃金和風鱈魚塊、薯金幣及BBQ烤雞，單點599元；還有一系列限時優惠套餐組合。

▼必勝客最新優惠一次看。