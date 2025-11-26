「世界最強」女大力士是男的！　主辦方宣布：剝奪冠軍資格

▲ 布克在女大力士競賽中奪冠，因性別爭議被取消資格。（圖／翻攝自Threads）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「世界大力士錦標賽」（Official Strongman Games World Championship）爆出性別爭議，選手布克（Jammie Booker）上周末在德州阿靈頓舉辦的比賽中奪得女子組冠軍，主辦單位事後卻發現，這名來自費城的選手出生時為男性，25日宣布取消其冠軍資格。

根據《紐約郵報》，主辦方聲明表示，「一名生理上為男性、現在認同為女性的運動員參加女子公開賽，官方大力士賽事主辦方在賽前完全不知情，得知消息後立即展開緊急調查。」賽事規則載明，參賽者必須依照出生時的生理性別參加對應組別。

此前亞軍得主、英國舉重選手湯普森（Andrea Thompson）在頒獎台上憤怒離場，並痛批頒獎給布克是「愚蠢」的決定，她現已遞補為冠軍。

三屆冠軍羅伯茨（Rebecca Roberts）率先發聲抗議，「跨性別女性，也就是天生為男性的人，不該參加女子組競賽。這個周末發生的事情並不透明，我們都不知道，連主辦方也不知道」，認為跨性別族群可參與運動賽事，但女子組必須保持「生理女性限定」。

主辦方重申立場表示，參賽者只能依照出生時登記的生理性別參賽，以確保競賽公平性。目前布克尚未對取消資格一事公開發表回應，主辦方也稱聯絡不上當事人。