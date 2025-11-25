　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

▲▼黃國昌率青年團訪日，拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，還獲邀到自民黨總裁、日本首相高市早苗辦公室合影。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌率青年團訪日，拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，還獲邀到自民黨總裁、日本首相高市早苗辦公室合影。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（25日）率青年團訪問日本，首日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，共同關注台日關係、青年交流與聯合政府等議題，進行深度對談。古屋圭司特別邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，表達熱情歡迎。

古屋圭司接待訪問團時，特別邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，表達熱情歡迎。他回憶，家族與台灣的深厚連結，並強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來。」黃國昌主席當面致謝，並指出「台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋樑都是很重要的事情」，感謝自民黨持續展現友好。

針對日本聯合政府制度，黃國昌表示，日本政黨在競爭之外仍能合作值得台灣借鏡，並對高市首相領導的自民黨能其他在野黨組成的聯合內閣深感佩服，特別是聯合政府協議書中的政策主張；他也分享於自民黨本部書店購得出版物「選舉實戰手冊」，稱「把選舉注意事項都寫出來，非常了不起」。古屋圭司會長笑稱「我都不知道我們竟然有這本指南書」，隨後表示這本選舉實戰手冊真的是累積自民黨數十年的經驗與智慧所寫成。 

古屋圭司會長也特別勉勵訪問團表示「台灣民眾黨還很年輕，自民黨在1955年創立之初時也很年輕。歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來的，期待你們來創造屬於自己的歷史！」他強調「一個政黨最重要的就是要有自己的理念、綱領。政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能夠克服。」古屋圭司會長勉勵「台灣民眾黨雖然年輕，但期許你們可以成為歷史悠久的政黨。」

訪團接續拜會平沼正二郎。他回憶先前訪台時受到的熱情接待及青年參與以及當時周榆修秘書長分享社群經營的經驗皆讓他感到印象深刻，並提到自民黨與民眾黨定期交流已成重要平台，「我們也知道民眾黨在青年之間的支持度高，我們要加以學習。」並強調高市早苗當選首相後，日本邁入新的階段，「很期待今天的交流，大家能暢所欲言」。

黃國昌指出，自民黨長期在國會與民間對台展現堅定支持，「台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間」；他也提及，聯合政府協議涉及憲法改正、超高齡社會、少子化、能源改革等議題，「內容值得深入思考，也給我許多啟發」。

自民黨眾議員也對此行青年訪團採公開、透明的全民遴選制度感到驚訝。青年成員分享自己並非公職人員，「會喜歡台灣民眾黨，是因為民眾黨理性、務實，願意給青年更多公開透明的參與機會。」也有人提到自身關心居住正義、青年政策、聯合政府制度與核能議題，「台灣民眾黨相對更親切、更透明」。

黃國昌也特別帶了新北市多次榮獲比賽茶優勝的碧螺春茶葉致贈給日方，針對首日訪問行程，表示此行最重要的任務是代表台灣向日本友人表達感謝。他強調，雖然是民眾黨出訪，「但是走出台灣，我們都是代表台灣」；他表示，無論是美國高關稅的挑戰、日本經濟發展的瓶頸、青年困境或新內閣改革方向，「都得到許多平常透過網路或媒體無法取得的資訊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男歌手愛上女學生」不到3個月閃婚　家人氣炸！又宣布當爸
千萬年收董座被戴綠帽！　嬌妻趁他出差「帶鮮肉回豪宅」纏綿
快訊／「天琴」颱風生成！　最新路徑曝
快訊／美官員：烏克蘭已同意和平協議，剩小細節要敲定
泰國「300年一遇」暴雨大淹水19人死亡　宋卡府進入緊急狀態
幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量的時候

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

竟是綠委先問明年是否普發現金　卓榮泰：要依國家需要做全盤規劃

陳智菡稱民眾黨有太陽　戴錫欽笑：若認為能撐起選戰那樂觀其成

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

深入花蓮的生活提案 重繪後的山海人文之美

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量的時候

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

竟是綠委先問明年是否普發現金　卓榮泰：要依國家需要做全盤規劃

陳智菡稱民眾黨有太陽　戴錫欽笑：若認為能撐起選戰那樂觀其成

驊陞科技預計12月下旬上市　董座看好明年營收創高

保齡球混團奪銀　本屆東京聽奧中華隊1金6銀6銅作收

海利普27日登興櫃　董座：訂單能見度已到2028年

林莎新北吃到深夜不回家　卞慶華二度道歉不識貨

麥卡倫攜手名廚打造《新餐酒時代》　跨北中南推出限定餐酒體驗

趙雅芝72歲生日「合體繼子張智霖」掀回憶殺！　他驚喜現身送飛吻

吳亦偉《超級偶像》一戰成名轉眼17年　再戰TVB體重暴瘦17公斤

快訊／「天琴」颱風生成！最新路徑曝

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：不知操盤手在哪

黃國昌喊北市6席全壘打　藍：兄弟登山各自努力

反擊王鴻薇、牛煦庭　王義川：我就是台灣國立委有什麼問題？

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面