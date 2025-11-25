獨／密室虐妻！狠夫撂麻吉聯手爆打...他竟喊「就是該打」助攻

▲北市狠夫反鎖黑暗廁所狂毆人妻，連友人也加入暴行。（取自圖／123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖爆發駭人家暴案，謝女與丈夫梁男因財務口角後，被推入廁所遭反鎖、關燈困在黑暗密室，並遭梁男與友人吳男輪流痛毆，全身瘀青腫脹。吳男還吼「她就是該打、要打到會怕才行」。謝女未成年子女嚇哭打給外婆求救，警方到場救出。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪起訴2名惡男。

今年9月某日，梁男與謝女因家庭財務問題發生爭執，衝突中梁男竟將謝女推往廁所，並在狹窄空間內開始持棍與徒手毆打頭部、手臂等部位，同時通知麻吉吳男前來。

不久後，吳男抵達現場，不但沒有制止梁男，反而直接介入暴力。他伸手將謝女往廁所牆邊猛推，使她整個人重心不穩、跌坐在牆角，隨後還出手揮打。期間，吳男更煽動梁男情緒，明目張膽地對梁說出：「她就是該打，要打到會怕才行。」「這樣她才會記，要讓她記得，要持續1個月她才會記得。」

梁男聽完後情緒更加暴躁，立刻再度以衣架攻擊妻子。謝女想趁隙離開廁所逃避攻擊，卻再次被強行推回；暴力並未因此停止。謝女一度奮力衝回房間內，仍遭追上，被壓制在床上，以衣架反覆毆打，全身承受猛烈攻擊後幾乎無力反抗。梁男還喝令她「回廁所」，並要求「把燈關掉」，再度將謝女逼回伸手不見五指的狹小空間裡。

謝女因此受有右眼瘀青、雙頰挫傷、雙側膝蓋挫傷、鎖骨挫傷、臀部與下背挫傷、左側上背挫傷，雙側上肢、大腿及足背等多處明顯傷勢，幾乎遍布全身。過程中，謝女的未成年子女全程目睹暴行，試圖勸阻卻無能為力，只能拿起手機緊急傳訊向外婆求救。

警方接獲報案後趕抵現場時，梁男與吳男還一度謊稱謝女「不在家」，企圖蒙混過關。所幸謝女的孩子在混亂中及時將她從廁所拉出，向警方求救，這才讓謝女成功脫困。

梁男到案後全盤否認犯行，堅稱自己沒有傷害、也沒有妨害自由，反指是謝女「情緒不穩、會自己打自己巴掌」。吳男則辯稱「我喝醉，什麼都忘了」，對施暴過程避重就輕、企圖推脫責任。

不過，謝女的母親出面作證指出，吳男曾傳訊息給她：「阿姨！你女兒很難過，土地公可能沒在保佑喔…？」、「你女兒快被打死了，你真的還不回電話嗎？」等。

檢警綜合謝女傷勢、現場扣得衣架、孩子求救訊息、吳男傳給外婆的對話紀錄等，依《刑法》私行拘禁罪將2人提起公訴，並指出梁男與吳男在過程中具有犯意聯絡與行為分擔，符合共同施暴的要件，建請法院以共同正犯論處。