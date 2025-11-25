　
民生消費

肯德基「KitKat可可流心蛋撻」吃得到3種口感　12/2限時開賣

▲▼肯德基攜手人氣巧克力品牌「KITKAT®」推出全新期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。（圖／業者提供）

▲肯德基攜手「KitKat」推出全新期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基攜手人氣巧克力品牌「KitKat」推出「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，酥脆撻皮結合可可流心，一口咬下同時吃到「酥脆+滑順+流心」三重口感，12月2日起至3月2日於全門市限時販售，開賣首周內用還送KitKat巧克力。

肯德基與KitKat聯名的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，一顆可吃到3種口感，第一重為撻皮搭配KitKat招牌可可脆片的酥脆，第二重是可可慕斯的柔滑，最後則是可可流心，單點售價55元。

▲▼肯德基攜手人氣巧克力品牌「KITKAT®」推出全新期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。（圖／業者提供）

▲蛋撻禮盒也換上限量聯名包裝。

業者同步推出2款蛋撻禮盒，「奇巧可可流心三重奏蛋撻」售價295元、「雙色蛋撻禮盒」售價271元，還有「奇巧好時光（內含原味蛋撻x1+奇巧可可流心三重奏蛋撻x1+熱紅茶x1）」、「奇巧PK餐（奇巧可可流心三重奏蛋撻x2+熱紅茶x1）」等套餐組合，售價皆為110元。

肯德基指出，奇巧可可流心三重奏蛋撻上市首周（12月2日至8日）於門市內用任一餐點且內含奇巧可可流心三重奏蛋撻，即送KitKat巧克力1個，送完為止。

▲▼Krispy Kreme × Peanuts™ 聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Krispy Kreme找來Peanuts聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼Krispy Kreme × Peanuts™ 聯名。（圖／記者蕭筠攝）

Krispy Kreme聯名Peanuts推出4款限定甜甜圈，有心形的「巧酥史努比」、結合布朗尼卡士達內餡的「查理布朗尼」、搭配奶油乳酪霜與糖珠的「耶誕節花圈」，還有紅色牛奶巧克力與牛奶卡士達組合的「快樂圓肚子」，售價皆為75元。

▲▼Krispy Kreme × Peanuts™ 聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣限定Peanuts耶誕快樂卡只送不賣。

Krispy Kreme還推出3款限定「Peanuts耶誕快樂卡」，活動期間在門市消費滿250元即送1張，款式隨機、送完為止。

