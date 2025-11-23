首爾自由行「7種行程超後悔」　明洞買貴！內行揭：2地方便宜超多

▲明洞東西齊全，但容易買貴。（示意圖／記者蔡玟君攝）



許多人第一次飛首爾自由行，都想把五天四夜排滿滿，但長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」建議，一天最多安排兩個景點就好，地鐵換線、排隊、趕車都很耗時間；明洞雖然東西齊全，但如果時間充裕，建議在超市或別的分店購買，「常常會便宜一大截」；另外想拍韓服留紀念，絕對要挑早上拍攝。

臉書粉專《不奇而遇 Steven & Sia》表示，第一次來首爾旅行，相信很多人會忍不住把五天四夜排得像在打怪，因此特別分享「7個最容易後悔的行程安排」，行程看起來很充實，但玩一趟下來，不只是累了雙腳，就怕心情都會被拉得緊緊的。

首先是「一天排太多區域（明洞＋弘大＋江南）」，建議一天安排逛兩個區域就好，因為首爾範圍比想像中還大，每一區都值得慢慢逛，跨區跳來跳去，看似很有效率，但到最後你會發現，「行程只剩下地鐵、換線、再換線。」

第2點「堅持把所有熱門IG景點都塞進去」，也是一天挑兩個景點就好，聖水洞、延南洞、聖誕村真的都很美，但很多景點都需要時間等待，過程中要跨區移動、排隊、等位，時間扣一扣，真正享受的時間其實不多。

第3點「把吃飯也當成 KPI」，行程全都是超人氣名店的話，「相信我，你的旅程會變成：訂位→趕場→排隊→再趕場」。《不奇而遇 Steven & Sia》建議，大家可以觀察一下周圍，有沒有本地人在排隊的餐廳，本地人也願意排的店，通常都不會讓人失望，說不定「剛好路過、剛好有位」會有小驚喜，往往更像一趟旅行該有的味道。

第4點「明洞買到失心瘋」，明洞的確什麼都好買、商品種類又很齊全，但有時同樣的商品在超市或其他地方的分店，常常會便宜一大截。如果大家不趕時間的話，多比一次價，你的荷包真的會感謝你。

第5點「早上排晨景、下午還安排登山」，很多人不知道，首爾其實是一個很多山坡的城市，從上坡、下坡、階梯、到地鐵出口，每一個都很考驗你腳的意志力。如果每天行程都在耗體力，就怕最後連相機都懶得拿，建議大家一天安排一個「需要體力」的活動就好。

第6點「把韓服體驗排在下午進行」，由於下午景福宮，三清洞的太陽位置低、影子會拉很長，而且臉容易暗掉、色調也比較偏黃，所以早上9:00至11:00的光線最乾淨、最漂亮，如果你想拍出真正好看的韓服照，早上絕對是最值得的時間。

第7點「只看天氣預報，卻沒看體感溫度」，很多人以為韓國是乾冷，比起台灣的濕冷應該比較容易忍，但他們忘了，首爾的風比台灣狠很多。《不奇而遇 Steven & Sia》說，有時天氣預報顯示5度，但因為風大的關係，體感可能直接掉到0度，尤其冬天穿錯衣服出遊，真的會變成一場意志力挑戰賽。

