ET專訪／許智傑推高雄-桃園接駁機　誓打造24小時無宵禁機場

民進黨高雄市長參選人許智傑

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：陳煥丞、黃克翔

記者詹詠淇／台北報導

積極爭取黨內市長初選出線的立委許智傑近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，高唱金曲樂團滅火器名曲，熱情勾勒出「用飛機讓高雄飛向全世界，用AI讓年輕人回高雄就業」的城市願景。他強調，未來要以「AI for all」為核心，不僅協助高科技業，更要導入AI幫助農漁工商等傳統產業升級，創造大量就業機會。被封為「航空立委」的他，除了將持續替高雄爭取國際航線與「高雄—桃園接駁機」，讓南部鄉親不必再大包小包到桃園，直接在高雄完成報到手續，同時也將打造「24小時無宵禁機場」，讓高雄真正起飛。

「用飛機讓高雄飛向全世界，用AI讓年輕人回高雄就業」，許智傑近日接受《ETtoday新聞雲》專訪暢談對高雄市的未來願景，並當場唱起樂團滅火器的名曲〈高雄驛起飛〉，「海風吹啊吹，高雄準備欲飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗。展現我們高雄的美麗」。

不只高科技 AI助農漁工商全面升級

「高雄的未來是要飛向全世界」，這不僅是口號，而是需要遠見與專業的具體實踐。許智傑指出，他擘劃的未來，是將高雄打造成智慧城市的典範，核心概念就是「AI for all」。他解釋，AI透過手機進入民眾的生活與工作。因此希望除了持續強化高科技、半導體業的供應鏈外，更要協助傳統產業升級。

許智傑認為，無論是農、漁、工、商，都可以跟AI結合，利用AI幫助所有產業，創造大量就業機會，吸引年輕人回流，這才是讓市民安居樂業的根本。他將高雄的發展歸納為科技經濟、觀光經濟、傳產經濟與庶民經濟四大支柱，目標是讓市民擁有更好的生計。

終結出國翻山越嶺 力推高雄—桃園接駁機、24小時無宵禁機場

當被問及如何將「航空立委」經驗轉化為市長的施政藍圖時，許智傑更是瞬間眼神發亮，笑稱「精神都來了」。他細數任內的努力，表示高雄飛往世界的城市數量已超越疫情前的水準，為高雄爭取最多航線的也只有許智傑。為了見證成果，他多次親自搭乘首航班機，「我坐高雄飛岡山的首航」，今天去，隔天就飛回來；飛去熊本也是，還去過越南富國島。最特別的經驗是為了搭上仙台回高雄的首航，特地當天早上從台北飛往仙台，參加完下午的首航典禮後，再隨首航班機返抵高雄，展現驚人行動力。

許智傑積極替高雄爭取國際航班。

不過，許智傑也坦言，雖然高雄的國際航點已達33個城市，但相較於桃園機場的110個城市仍有差距，許多高雄鄉親仍需大包小包、翻山越嶺到桃園搭機。為此，他正積極爭取「高雄—桃園接駁機」，讓南部民眾能直接在高雄完成報到（check-in），輕鬆串聯全球。

許智傑也提出要為「南高屏區域經濟生活圈」打造一座「24小時無宵禁的國際機場」。他分析，南高屏總人口約500多萬，已具備發展成大型都會經濟圈的潛力，而一座全天候運作的機場正是這個生活圈發展的關鍵基礎建設，「這是很多高雄人的願望，相信台南、屏東也都很希望」。他坦言，現在受限於宵禁問題，挑戰艱鉅，但已正式要求交通部，就南星計畫、興達港等可能地點，進行更嚴謹深入的研究。

許智傑積極替高雄爭取國際航班。

房東「害怕糾紛」不敢租 許智傑拋政府AI媒合租屋

除此之外，許智傑也關注年輕人最實際的居住問題。他觀察到，許多屋主寧可將房屋閒置，也不願意出租，背後核心問題就是「害怕糾紛」。對此，他提出透過AI來解決，「我政府來做。你就放心」。利用AI進行房東與租客的媒合，並透過大數據蒐集、整理所有房屋的資訊，讓年輕人可輕易透過線上系統，清楚看見房屋的內部細節與周遭環境。許智傑表示，未來有很多事情要做，「有很多做不完，不過我們會盡力去做，一定會把它做好」。