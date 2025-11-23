　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／許智傑推高雄-桃園接駁機　誓打造24小時無宵禁機場

▲▼民進黨高雄市長參選人許智傑專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨高雄市長參選人許智傑 。（圖／記者黃克翔攝，下同）

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇
◎攝影：陳煥丞、黃克翔

記者詹詠淇／台北報導

積極爭取黨內市長初選出線的立委許智傑近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，高唱金曲樂團滅火器名曲，熱情勾勒出「用飛機讓高雄飛向全世界，用AI讓年輕人回高雄就業」的城市願景。他強調，未來要以「AI for all」為核心，不僅協助高科技業，更要導入AI幫助農漁工商等傳統產業升級，創造大量就業機會。被封為「航空立委」的他，除了將持續替高雄爭取國際航線與「高雄—桃園接駁機」，讓南部鄉親不必再大包小包到桃園，直接在高雄完成報到手續，同時也將打造「24小時無宵禁機場」，讓高雄真正起飛。

「用飛機讓高雄飛向全世界，用AI讓年輕人回高雄就業」，許智傑近日接受《ETtoday新聞雲》專訪暢談對高雄市的未來願景，並當場唱起樂團滅火器的名曲〈高雄驛起飛〉，「海風吹啊吹，高雄準備欲飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗。展現我們高雄的美麗」。

▲▼民進黨高雄市長參選人許智傑專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

不只高科技　AI助農漁工商全面升級

「高雄的未來是要飛向全世界」，這不僅是口號，而是需要遠見與專業的具體實踐。許智傑指出，他擘劃的未來，是將高雄打造成智慧城市的典範，核心概念就是「AI for all」。他解釋，AI透過手機進入民眾的生活與工作。因此希望除了持續強化高科技、半導體業的供應鏈外，更要協助傳統產業升級。

許智傑認為，無論是農、漁、工、商，都可以跟AI結合，利用AI幫助所有產業，創造大量就業機會，吸引年輕人回流，這才是讓市民安居樂業的根本。他將高雄的發展歸納為科技經濟、觀光經濟、傳產經濟與庶民經濟四大支柱，目標是讓市民擁有更好的生計。

▲▼民進黨高雄市長參選人許智傑專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

終結出國翻山越嶺　力推高雄—桃園接駁機、24小時無宵禁機場

當被問及如何將「航空立委」經驗轉化為市長的施政藍圖時，許智傑更是瞬間眼神發亮，笑稱「精神都來了」。他細數任內的努力，表示高雄飛往世界的城市數量已超越疫情前的水準，為高雄爭取最多航線的也只有許智傑。為了見證成果，他多次親自搭乘首航班機，「我坐高雄飛岡山的首航」，今天去，隔天就飛回來；飛去熊本也是，還去過越南富國島。最特別的經驗是為了搭上仙台回高雄的首航，特地當天早上從台北飛往仙台，參加完下午的首航典禮後，再隨首航班機返抵高雄，展現驚人行動力。

▼許智傑積極替高雄爭取國際航班。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼「航空立委」民進黨立委許智傑積極替高雄爭取國際航班。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼「航空立委」民進黨立委許智傑積極替高雄爭取國際航班。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

不過，許智傑也坦言，雖然高雄的國際航點已達33個城市，但相較於桃園機場的110個城市仍有差距，許多高雄鄉親仍需大包小包、翻山越嶺到桃園搭機。為此，他正積極爭取「高雄—桃園接駁機」，讓南部民眾能直接在高雄完成報到（check-in），輕鬆串聯全球。

許智傑也提出要為「南高屏區域經濟生活圈」打造一座「24小時無宵禁的國際機場」。他分析，南高屏總人口約500多萬，已具備發展成大型都會經濟圈的潛力，而一座全天候運作的機場正是這個生活圈發展的關鍵基礎建設，「這是很多高雄人的願望，相信台南、屏東也都很希望」。他坦言，現在受限於宵禁問題，挑戰艱鉅，但已正式要求交通部，就南星計畫、興達港等可能地點，進行更嚴謹深入的研究。

▼許智傑積極替高雄爭取國際航班。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼「航空立委」民進黨立委許智傑積極替高雄爭取國際航班。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

房東「害怕糾紛」不敢租　許智傑拋政府AI媒合租屋

除此之外，許智傑也關注年輕人最實際的居住問題。他觀察到，許多屋主寧可將房屋閒置，也不願意出租，背後核心問題就是「害怕糾紛」。對此，他提出透過AI來解決，「我政府來做。你就放心」。利用AI進行房東與租客的媒合，並透過大數據蒐集、整理所有房屋的資訊，讓年輕人可輕易透過線上系統，清楚看見房屋的內部細節與周遭環境。許智傑表示，未來有很多事情要做，「有很多做不完，不過我們會盡力去做，一定會把它做好」。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵
快訊／基隆宮廟傳爆炸！1人天公爐前仰倒　臟器外露
ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄
范冰冰工作室說完「寶島最佳女主角」突遭刪文！半夜低調發聲
中國退訂潮擴大！　日業者估損失4000萬日圓
哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET專訪／許智傑推高雄-桃園接駁機　誓打造24小時無宵禁機場

ET專訪／許智傑：歡迎鄭麗文多幫柯志恩站台　短兵相接時我最強

ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄保

名嘴曝鄭文燦2026回鍋戰桃園？　知情人士：何志偉上場

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

周玉蔻曝賴清德稱人均GDP明年破4萬美元　且「國家有錢就要減稅」

呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

ET專訪／許智傑推高雄-桃園接駁機　誓打造24小時無宵禁機場

ET專訪／許智傑：歡迎鄭麗文多幫柯志恩站台　短兵相接時我最強

ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄保

名嘴曝鄭文燦2026回鍋戰桃園？　知情人士：何志偉上場

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

周玉蔻曝賴清德稱人均GDP明年破4萬美元　且「國家有錢就要減稅」

呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

天公爐前引爆！基隆翁疑綁爆裂物自傷　鄰居曝：他都孤獨一個人

水瓶座團隊合作順暢！12星座運勢　金牛人際運佳

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創　五大議題打造青年友善新南方

美國隊補強牛棚！惠特洛克點頭出征WBC　肘傷復活寫勵志篇章

美FAA警告「飛越委內瑞拉」恐有危險！　多家航空急停航班

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

ET專訪／許智傑推高雄-桃園接駁機　誓打造24小時無宵禁機場

前NBA最佳第6人羅傑斯過世享年54歲　17年前意外癱瘓成立基金會

ET專訪／許智傑：歡迎鄭麗文多幫柯志恩站台　短兵相接時我最強

最好的朋友值得最頂的禮物！年末完美送禮精選TOP 6

【太冷靜了吧】天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

王世堅突聲明：我沒去中國也沒用抖音YT

陳菁徽控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」：看了三條線

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

林岱樺旗山造勢湧2萬人！嗆檢調追殺

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

周玉蔻：賴清德指人均GDP明年破4萬美元

福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

更多熱門

相關新聞

林岱樺旗山造勢湧2萬人！嗆檢調追殺

林岱樺旗山造勢湧2萬人！嗆檢調追殺

有志參選2026高雄市長的綠委林岱樺，今（22)日挺進旗山區舉辦造勢活動，現場湧入2萬人參加。林岱樺上台時情緒激動，再嗆檢調配合媒體追殺她，「用了整整八個月的時間，用盡各種手段要讓我斷手斷腳」，她對民進黨有情有義，只求公平競爭的機會。

陳菁徽控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」：看了三條線

陳菁徽控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」：看了三條線

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

關鍵字：

許智傑陳其邁高雄市長初選航空立委政策

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

斷崖式降溫！　變天時間曝

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

2025金馬獎完整得獎名單

曾國城瘦成一道閃電

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面